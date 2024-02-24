Сделала из фермы склад боеприпасов: во что РФ превращает свои приграничные регионы, — ISW

По словам аналитиков, РФ хочет укрепить свои логистические линии к 2025 году, чтобы лучше противостоять ВСУ. Россияне начали хранить ракеты С-300 на заброшенной ферме в Воронежской области.

Российские войска хранят ракеты и боеприпасы на заброшенных объектах рядом с границей Украины, а также на оккупированных территориях. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 23 февраля говорится, что РФ хочет сократить и укрепить свои логистические линии. К примеру, россияне начали хранить ракеты С-300, артиллерийские снаряды и, возможно, боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) на заброшенной ферме в Воронежской области. Они превратили ферму в склад оружия еще в июле прошлого года.

Сообщается, эта ферма находится примерно в 50 километрах от российско-украинской границы и, вероятно, служит центром снабжения подразделений ПВО РФ, которые действуют в этом районе.

В отчете говорится, что с 2022 года российские войска активно перепрофилируют объекты вблизи границы и на оккупированных территориях, чтобы создать более надежные и децентрализованные логистические линии. Россияне считают, что это поможет им противостоять большим наступательным операциям ВСУ в 2025 году.

В ISW отметили, что Силы обороны Украины ранее использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по российским складам боеприпасов на оккупированных территориях. Это помогло создать благоприятные условия для контрнаступления в Харьковской области и вынудило российские войска отойти с правого берега Херсонской области.

По словам аналитиков, такие удары вынудили россиян расположить свои логистические средства дальше от линии фронта в ущерб передовым силам.

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