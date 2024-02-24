Радослав Сикорский считает, что Вашингтон разочарует союзников, если не сможет помочь Украине. Несмотря на все, члены ЕС точно смогут передать украинской стороне миллион снарядов.

В случае, если Конгресс США не одобрит помощь Украине, многие страны будут размышлять о том, чтобы разрабатывать собственные программы ядерного оружия. Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, поделившись своими мыслями в интервью Bloomberg.

Если Соединенные Штаты не окажут помощь, союзники разочаруются в Вашингтоне, который "не в состоянии помочь", поэтому им нужно будет больше полагаться на себя.

"Это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов во всем мире. Страны начнут страховать себя", — считает Сикорский.

Польский министр отметил, что в таком случае союзники будут рассматривать возможность разработки программ ядерного оружия.

Радослав Сикорский также отметил, что члены ЕС смогут выполнить обещание предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. По словам главы польского МИД, союзники уже смогли собрать около 850 тыс. снарядов.

Что известно о помощи США на данный момент

Сенат США в феврале 2024 года проголосовал за помощь Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Украина должна получить из них 61 млрд. Впрочем, законопроект для вступления в силу должен получить одобрение Палаты представителей США и подпись президента Джо Байдена.

Значительной преградой стало то, что через несколько дней после голосования Сената за помощь Украине спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался рассматривать его, а конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля.

Напомним, западные СМИ считают, что Владимир Путин "присвоил" Республиканскую партию США.

Также Фокус писал о роли персоны Майка Джонсона в российско-украинской войне.