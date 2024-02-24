"Вы чрезвычайные": мировые звезды обратились к украинцам во вторую годовщину вторжения (видео)

В обращении снялись более 15 мировых знаменитостей. Они выразили поддержку Украине и отметили, что этот год может стать "решающим".

Мировые звезды записали совместное обращение к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ. Видео опубликовали в соцсетях проекта UNITED24.

"Сегодня исполняется два года с тех пор, как Россия незаконно вторглась в Украину. Прошло два года: столько погибших, столько массовых убийств, столько городов сравняли с землей. Это был потрясающий акт, и он продолжает шокировать каждый день", — заявили знаменитости.

Они подчеркнули, что стойкость украинцев сейчас вдохновляет так же как и два года назад.

"Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом. Если военный преступник (Владимир, — ред.) Путин добьется успеха в своем незаконном и аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", — отметили звезды.

Они объяснили, что 2024 год может стать "решающим", и каждый вклад в это — важен.

"Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется. Будьте сильными, мы всегда рядом", — заявили звезды.

Они отметили, что украинцы — не одиноки и должны помнить, что любовь и мир со временем победят тьму и ненависть.

"Мы поддерживаем Украину. Мы видим, что ваша борьба — это борьба за свободу во всем мире. Мы всегда думаем о вас. Не сдавайтесь, вы чрезвычайные люди", — добавили знаменитости.

В видео можно увидеть:

американского киноактера, режиссера и продюсера Роберта де Ниро;

участников американской попрок-группы Imagine Dragons;

ирландского рок-музыканта и вокалиста группы U2 Боно;

французскую актрису и певицу Катрин Денев;

американского актера Марка Хэмилла;

канадскую актрису и режиссера Кэтрин Винник;

британского комика и писателя Стивена Фрая;

американского кантри-певца Брэда Пейсли;

британскую киноактрису и сценаристку Эмму Томпсон;

американского актера Джареда Падалеки;

британского киноактера Марка Стронга;

американского актера Вигго Мортенсена;

французского актера, режиссера и комика Пьера Ришара;

американского актера и режиссера Мишу Коллинза;

британского биохимика и лауреата Нобелевской премии Пола Нерса;

американского актера, продюсера и режиссера Кевина Бейкона;

других.

Напомним, британская разведка и Генштаб ВСУ подвели итоги, сколько техники и бойцов потеряла Россия за два года полномасштабной войны.

24 февраля советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, каков единственный вариант завершения войны в Украине.