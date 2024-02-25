ВС РФ атаковали девять областей Украины: есть попадания и пострадавшие (фото, видео)

Украинская ПВО уничтожила 16 иранских дронов, которые враг запускал из оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска. В Константиновке Донецкой области в результате вражеских прилетов уничтожено здание железнодорожного вокзала.

Ночью 25 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов Об этом сообщили в Воздушных силах в Telegram.

"В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал 18-ю ударными БПЛА типа Shahed (Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — Крым)", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона уничтожила 16 ударных дронов. Мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и авиация ВС работали в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Взрывы в Киевской области

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что оккупанты не оставляют попытки атаковать регион.

"Этим утром Киевщина была атакована ударными БпЛА. Воздушная тревога продолжалась два часа. В области работали силы ПВО. Благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано", — сказал Руслан Кравченко.

По его словам, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Тогда как падение обломков зафиксировано на открытой территории за пределами населенных пунктов.

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой ОГА заявили, что враг нанес удар по региону.

"Работали силы ПВО. Вместе с тем, в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Взрывы в Николаевской области

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что в ночь с 24 на 25 февраля силы и средства ПВО уничтожили три дрона типа Shahed-131/136 в регионе. Кроме этого, во время боевой работы сил ПВО обломки уничтоженного БПЛА повредили линию электропередач.

"В результате чего обесточены пять населенных пунктов. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения", — сказал Виталий Ким.

Взрывы в Кировоградской области

Глава Кировоградской области Андрей Райкович сообщил, что в результате вражеских обстрелов обошлось без последствий в регионе.

"Этой ночью российский агрессор атаковал 18-ю ударными БпЛА. 16 — уничтожены, в том числе и над нашей областью. Без последствий", — сказал Андрей Райкович.

Взрывы в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что ночью был уничтожен российский дрон в регионе, его приземлили в Новомосковском районе.

"Снова под ударом была Никопольщина. Агрессор направил дрон-камикадзе на райцентр. Повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет", — сказал Сергей Лысак.

По его словам, на остальной территории области все спокойно.

Взрывы в Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что 24 февраля россияне обстреляли Белозерку, Шляховое, Новоберислав, Гавриловку, Садовое, Станислав, Осокоровку и Херсон. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов, были повреждены две многоэтажки и семь частных домов. В Херсоне под обстрелы попало учебное заведение, админздание и объект критической инфраструктуры.

"В результате попаданий в населенных пунктах Белозерка, Станислав и Садовое Херсонского района повреждены газопровод, автомобиль и экскаватор. В Шляховом Херсонского района враг попал в учебное заведение. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 — получили ранения", — сказал Александр Прокудин.

В ГСЧС рассказали, что оккупанты продолжают террор мирного населения. Ночью россияне атаковали один из спальных районов Херсона, снаряд попал в многоквартирный дом, загорелись вещи на балконе одной из квартир.

"Пожарные быстро прибыли на место происшествия, потушили пожар, не допустив распространения огня на жилые комнаты", — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона Обстрелы Херсона Фото: ГСЧС

Взрывы в Донецкой области

Глава Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что оккупанты обстреляли Красногоровку, Константиновку, Катериновку и Максимильяновку в Покровском районе. Также среди ночи враг атаковал Селидово, было повреждено кафе.

Оккупанты ранили человека в Константиновке, также были повреждены три учебных заведения, два админздания, 12 многоэтажек, два частных дома, 21 магазин, 19 торговых павильонов, храм и объект инфраструктуры. В Лиманской громаде в Закитном пострадали три дома.

В Часовоярской громаде враг повредил пять частных домов, две многоэтажки и промышленное здание, а в Свято-Покровской дом и админздание, в Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское.

"Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из области эвакуирован 81 человек, в том числе 11 детей", — сказал Вадим Филашкин.

И. о. начальника Константиновской ГОА Сергей Горбунов сообщил, что оккупанты несколько раз обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего женщина получила ранения.

"Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны, в результате выбитого оконного стекла", — сказал Сергей Горбунов.

Он отметил, что враг несколько раз обстрелял населенный пункт вечером 24 февраля из РСЗО и ночью 25 февраля ракетами. В результате пострадала гражданская инфраструктура, частные дома и многоэтажки — в домах выбиты окна, стекла. Также разрушено здание железнодорожного вокзала в Константиновке.

Добавим, что на момент выхода материала Полтавская и Запорожская ОГА не прокомментировали взрывы или работу ПВО в регионах.

Напомним, вечером 24 февраля российские военные атаковали Херсонскую область. По словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, под обстрелы попало село Белозерка. В результате атаки погибла женщина, также есть раненые.

Также в ночь с 23 на 24 февраля ВС РФ обстреляли Украину с помощью дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. По информации Сил обороны юга, враг направил БПЛА из акватории Черного моря.