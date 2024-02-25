ВС РФ оккупировали Ласточкино возле Авдеевки: в DeepState рассказали об изменениях на фронте (карта)

Враг давит на Северное и Орловку Донецкой области. Также россиянам иногда удается прорываться в село Работино Запорожской области, однако ВСУ их уничтожают или берут в плен, рассказали аналитики. Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал информацию о захвате села Ласточкино.

Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали Ласточкино Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram вечером 24 февраля.

"Враг оккупировал Ласточкино. К*цапы продолжают давить на Северное и Орловку", — говорится в сообщении.

Ласточкино Донецкой области

Кроме этого, в DeepState рассказали, что оккупанты иногда прорываются в село Работино Запорожской области, однако "это дорога в один конец".

"Сейчас в сети достаточно кадров присутствия вражеских групп и определенных единиц техники, но это связано с их банзай-атаками на село", — рассказали аналитики.

По информации DeepState, противник не вступая в бой, заходит в Работино, чтобы закрепиться, однако украинские военные их находят, ликвидируют или берут в плен.

Ситуация в районе села Роботино

Ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские военные отбили 14 атак ВС РФ в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское. Тогда как на Запорожском направлении Силы обороны отбили пять российских атак в районе Работино.

Напомним, 23 февраля аналитик BILD Юлиан Рьопке сообщил, что россияне не смогли прорвать оборону украинских бойцов под Авдеевкой. Враг пытается наступать дальше, чтобы дойти до административных границ Донецкой области, однако не имеет никаких результатов.

В тот же день лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что враг изменил направление, с которого атаковал Ласточкино Донецкой области. По его словам, активные бои продолжаются.