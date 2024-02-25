"Заняли подготовленные оборонительные позиции": в ВСУ рассказали, действительно ли РФ оккупировала Ласточкино

ВСУ отошли на западную окраину населенного пункта, российские военные не прекращают атаковать их позиции с помощью КАБов, артиллерии, FPV-дронов, рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Вечером 24 февраля аналитики DeepState сообщили о том, что Вооруженные силы Российской Федерации якобы оккупировали Ласточкино Донецкой области, однако по словам представителя ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, сейчас продолжаются бои за населенный пункт. Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — сказал Дмитрий Лиховой.

По его словам, сейчас идут ожесточенные бои, оккупанты все время атакуют позиции украинских военных с помощью управляемых авиабомб, артиллерии, FPV-дронов.

ВС РФ якобы оккупировали Ласточкино: что известно

24 февраля в DeepState появилась информация о том, что российские военные якобы оккупировали Ласточкино Донецкой области. Кроме этого, аналитики рассказали, что противник давит на Северное и Орловку.

Ситуация возле Ласточкина

Напомним, 23 февраля аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации не прорвали оборону украинских бойцов под Авдеевкой Донецкой области, однако после захвата города враг пытается дальше наступать на запад, чтобы дойти до административных границ Донецкой области. По его словам, противник не имеет никакого результата.

20 февраля аналитики DeepState рассказали, что украинские бойцы разгромили колонну российской техники и отбили штурм в районе Ласточкино Донецкой области. Оккупанты наступали с помощью шести БМП и танка.