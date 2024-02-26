Военная помощь США Украине: Пентагон возбудил более 50 дел

Американские следователи расследуют случаи мошенничества при закупках, краж и коррупции. Также аудиторы, которые отслеживают судьбу выделенных для Украины примерно 113 миллиардов, обнаружили "пробелы".

Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч рассказал, что его следователи возбудили уже более 50 уголовных дел, связанных с оказанием помощи Украине. Его заявление передали в издании Bloomberg.

Американский чиновник уточнил, что дела касаются мошенничества при закупках, замены продукта, кражи или коррупции и перенаправления.

"Мы не подтвердили никаких таких обвинений, хотя это вполне может измениться в будущем", — отметил он.

Сторч спрогнозировал, что таких расследований будет еще больше, учитывая "количество и скорость" поставок в Украину.

В СМИ объяснили, что Пентагон возглавляет усилия США по мониторингу выделенных для Украины примерно 113 миллиардов долларов. По словам инспектора, аудиторы обнаружили "пробелы" в предоставлении помощи. В частности, речь идет о неполных декларациях на грузы, которые направляются в Украину через Польшу.

"Как следствие, персонал Министерства обороны не имел необходимой видимости и подотчетности всех типов оборудования во время процесса передачи", — определили аудиторы.

В то же время Сторч подчеркнул, что Пентагон "хорошо отреагировал" на потребности Украины в военной помощи. Он заверил, что американское министерство пытается "достаточно ловко выполнить то, что, по сути, является миссией поездов и снабжения".

В издании добавили, что офис инспектора насчитывает более 200 человек, которые отслеживают ситуацию с помощью Украине. 28 из них находятся непосредственно в Украине, и это количество хотят увеличить.

Кроме других проверок Пентагон оценивает проблему 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В США стремятся определить, удалось ли Вашингтону сбалансировать потребности в собственных резервах, обучении и операциях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в США будут переломным моментом для Украины. Он заверил, что Киев разработает собственный план действий.

Также Зеленский озвучил потери Украины в войне. Однако, как передали в СМИ, эти данные резко отличаются от информации США.