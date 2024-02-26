Ходил в форме ВСУ и передал помощь: в США расследуют действия члена Хельсинкской комиссии, — NYT

Кайл Паркер ездил по меньшей мере 7 раз в Украину. Во время одной из поездок он передал снайперское оборудование на 30 тысяч долларов, что может его сделать "незарегистрированным иностранным агентом".

Старший советник Сената комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайл Паркер передал украинским военным снайперского снаряжения на 30 тысяч долларов. Теперь против него начали расследование. Об этом сообщает The New York Times.

Во время визита в зону боевых действий в Украине Паркер передал военным снайперского снаряжения на 30 тысяч долларов. Организация также известна под названием "Хельсинкская комиссия", которая состоит из членов Конгресса и помощников. Она имеет влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

Поставка оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом, говорится в конфиденциальном отчете директора и главного юрисконсульта комиссии, который получили журналисты издания. Более того американский чиновник находился в Украине в украинском камуфляже и с военными знаками различия воинских частей.

Следовательно, это подняло вопрос, что сознательно и бессознательно Паркер стал мишенью и использовался иностранной разведывательной службой и мог использоваться иностранной разведывательной службой. Это беспокойство заставило конгрессменов советовать передать расследование в ФБР.

Также у конгрессменов возникло беспокойство, что действия Паркера могут поставить под угрозу будущую помощь Украине. Председатель комиссии Джо Уилсон рекомендует уволить Кайла Паркера ради "национальной безопасности". В докладе выдвигается вероятность того, что резкая поддержка Украины Паркером переступила этические или юридические границы, и что он, правительственный служащий США, мог действовать как агент Украины.

Защитники Паркера на условиях анонимности сообщили, что ему посоветовали носить украинскую униформу американские и украинские эксперты по безопасности. Но знаки различия он якобы никогда не носил. Поездок в Украину было по меньшей мере 7 с начала полномасштабной войны. Они не были официальными, но Паркер говорил о них будто они таковыми были.

Напомним, 26 февраля СМИ писали, что Пентагон возбудил более 50 дел из-за случаев мошенничества и коррупции в военной помощи Украине.

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