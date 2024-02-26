5 отдельная танковая бригада получила новый шеврон: в ВСУ рассказали о символизме (фото)

Новый шеврон имеет форму геральдического щита с золотым кантом, а внутри изображена латная рыцарская перчатка с восходящими копьями.

В Вооруженных силах показали новый нарукавный знак для 5-й отдельной танковой бригады. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.

Визуально на шевроне нанесен геральдический щит черного цвета с золотым кантом. Внутри изображена латная рыцарская перчатка, которая наложена на скрещенные между собой восходящие копья. Они имеют красные флажки отягощенные золотыми фигурными крестами.

Новый шеврон 5-й отдельной танковой бригады

Латная рыцарская перчатка говорит о преемственности танковых войск от рыцарской конницы. Копья — это главная ударная сила таранного удара, которая закутана в броню кавалерии, что указывает на специфику деятельности воинской части. Цвета тоже выбраны такие, что присущи танковым войскам Сухопутных войск в составе ВСУ.

5-я отдельная танковая бригада ВСУ была создана в 2016 году. В то время она была в составе Корпуса резерва. Сначала нарукавный знак бригады имел тоже рыцарскую перчатку с булавой.

Старый нарукавный знак бригады Фото: Википедия

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