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Военный Фокус Российско-украинская война

5 отдельная танковая бригада получила новый шеврон: в ВСУ рассказали о символизме (фото)

танковые войска, т-72амт
Фото: скриншот | Иллюстративное изображение

Новый шеврон имеет форму геральдического щита с золотым кантом, а внутри изображена латная рыцарская перчатка с восходящими копьями.

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В Вооруженных силах показали новый нарукавный знак для 5-й отдельной танковой бригады. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.

Визуально на шевроне нанесен геральдический щит черного цвета с золотым кантом. Внутри изображена латная рыцарская перчатка, которая наложена на скрещенные между собой восходящие копья. Они имеют красные флажки отягощенные золотыми фигурными крестами.

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Новый шеврон 5-й отдельной танковой бригады

Латная рыцарская перчатка говорит о преемственности танковых войск от рыцарской конницы. Копья — это главная ударная сила таранного удара, которая закутана в броню кавалерии, что указывает на специфику деятельности воинской части. Цвета тоже выбраны такие, что присущи танковым войскам Сухопутных войск в составе ВСУ.

5-я отдельная танковая бригада ВСУ была создана в 2016 году. В то время она была в составе Корпуса резерва. Сначала нарукавный знак бригады имел тоже рыцарскую перчатку с булавой.

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Старый нарукавный знак бригады
Фото: Википедия

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