5 окрема танкова бригада отримала новий шеврон: в ЗСУ розказали про символізм (фото)

Новий шеврон має форму геральдичного щита із золотим кантом, а всередині зображена латна лицарська рукавиця із висхідними списами.

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В Збройних силах показали новий нарукавний знак для 5-ї окремої танкової бригади. Про це повідомляє пресслужба бригади у фейсбуці.

Візуально на шевроні нанесено геральдичний щит чорного кольору із золотим кантом. Всередині зображена латна лицарська рукавиця, яка накладена на схрещені між собою висхідні списи. Вони мають червоні прапорці обтяжені золотими фігурними хрестами.

Новий шеврон 5-ї окремої танкової бригади

Латна лицарська рукавиця говорить про спадкоємність танкових військ від лицарської кінноти. Списи — це головна ударна сила таранного удару, яка закутана в броню кавалерії, що вказує на специфіку діяльності військової частини. Кольори теж обрані такі, що притаманні танковим військам Сухопутних військ у складі ЗСУ.

5-та окрема танкова бригада ЗСУ була створена у 2016 році. У той час вона була в складі Корпусу резерву. Спочатку нарукавний знак бригади мав теж лицарську рукавицю з булавою.

Старий нарукавний знак бригади Фото: Вікіпедія

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