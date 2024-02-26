Самое трудное впереди: 2024 год станет испытанием для Зеленского, — The Guardian

В СМИ отметили, что украинцы устали из-за войны, а международная поддержка "раскалывается". По словам источников, сам Владимир Зеленский в последнее время появлялся на встречах истощенным.

Третий год полномасштабной войны в Украине может стать самым тяжелым для президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале The Guardian от 25 февраля.

В СМИ отметили, что перед лидером на ближайшие месяцы стоит "незавидная задача", ведь ему приходится "очень трудно балансировать".

"Украинское общество истощено войной, а международная поддержка раскалывается, что приводит к критической нехватке боеприпасов на фронте. В то же время большинство украинцев не желают поддерживать идею мирного соглашения, учитывая то, что будет мало механизмов, чтобы заставить Россию его соблюдать, и рискуют просто дать Москве время пополнить свои силы и снова ударить по Украине", — говорится в статье.

Журналисты отметили, что важность третьего года полномасштабной войны не скрывает и сам Зеленский. Президент во время пресс-конференции 25 февраля заявил, что 2024 будет решающим — годом "вызовов как внутренних, так и внешних".

В то же время Зеленский признал, что будущее Украины также зависит от внешних факторов, в частности настроений в США. Он подтвердил, что президентство Дональда Трампа стало бы катастрофой.

"Кроме этих внешних проблем, в значительной степени вне его контроля, этот год также может быть тяжелым для Зеленского внутренне. Хотя он все еще имеет высокий рейтинг одобрения среди украинцев, он больше не считается неприкосновенным, а политическая конкуренция возвращается в Украину", — подчеркнули в издании.

Несколько источников утверждают, что на последних встречах президент выглядел истощенным. Однако во время пресс-конференции он показал, что полон решимости и держит все под контролем. В то же время когда вопросы касались внутренней политики, по мнению журналистов, Зеленский "переходил в оборону".

"Объединяя мир, чтобы продолжать поддерживать Украину, он остается убедительным оратором и неоднократно подчеркивал ставки во время, которое может оказаться самым тяжелым годом войны. Для Киева ставки остаются экзистенциальными", — добавили в СМИ.

Напомним, в ВМС ВСУ предупредили, что несмотря на значительные потери Черноморский флот РФ остается опасным для Украины.

В СМИ информировали, что Пентагон возбудил более 50 уголовных дел, которые касаются военной помощи Украине.