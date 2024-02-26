"Не закончится быстро": президент Чехии озвучил свой прогноз по войне в Украине

По словам Петра Павела, сейчас ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей на поле боя. Мирные переговоры возможны лишь в том случае, если какая-то из сторон устанет.

Президент России Владимир Путин после выборов в марте захочет окончательно взять под свой контроль Донбасс в Украине. Такое мнение озвучил президент Чехии Петр Павел, передает Radio Prague International.

По его словам, как только с большой вероятностью Владимир Путин вновь займет президентское кресло на ближайшие несколько лет, он будет пытаться достичь хотя бы минимальных целей в Украине. Речь о полном контроле над оккупированными регионами, в том числе над Донецкой и Луганской областями.

"Конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленной цели. Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано", — заявил Петр Павел.

К мирным переговорам, продолжает чешский глава государства, может привести взаимная усталость от войны. В то же время, он высказал свое восхищение украинцам, которые уже 2 года борются с противником, у которого есть количественное преимущество.

А вот что касается распространения конфликта на территорию одной из стран НАТО, то Петр Павел уверен, что современная Россия слишком слабая для того, чтобы дополнительно напасть на другие государства и открывать новый фронт.

"Сейчас Россия настолько ослаблена войной против Украины, что не рискнет прибегнуть к какому-либо конфликту со странами НАТО. Однако этого нельзя исключить в будущем, особенно если Россия достигнет каких-то значительных успехов в Украине", — подытожил президент Чехии.

Напомним, 30 января сообщалось, что Украину призвали ограничить наступление и обороняться, о чем заявил чешский президент Петр Павел. По его словам, у ВС РФ сейчас больше возможностей на фронте, нежели у ВСУ. Партнеры могут это исправить с помощью поставок ракет, артиллерии и истребителей F-16.

Уже 17 февраля президент Чехии заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Неизвестный источник может поставить для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 000 122 миллиметра. Для этого нужна помощь партнеров. Позже появилась информация, что найденные Прагой боеприпасы может оплатить Канада.