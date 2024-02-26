Мобилизация мужчин: кто в марте попадет на передовую

В ряды ВСУ в марте могут призвать семь категорий военнообязанных мужчин. Среди них — годные в возрасте от 27 до 60 лет, а также граждане, у которых исчезла причина "непригодности".

Пока в Украине продолжается военное положение и пока не приняты изменения в ряд законов о мобилизации и военной службе, в ряды ВСУ будут призывать некоторые категории военнообязанных мужчин. Повестки будут получать гражданам в возрасте от 27 до 60 лет, тогда как младшие могут попасть в армию исключительно добровольно, заключив контракт. О деталях мобилизации рассказали на портале УНИАН.

Мобилизационные процессы в Украине основываются на ряде законов, указов и постановлений, касающихся военной службы, призыва и военного положения, объявленного в связи с вторжением РФ. В частности, на законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об обороне Украины", "О всеобщей мобилизации" и др.

Кроме того, ожидает очередного этапа рассмотрения законопроект №10449, который внесет изменения в нормативные акты, но его принятие возможно не раньше середины марта. Согласно действующим положениям, в марте 2024 года повестки на службу в рядах ВСУ могут получить определенные категории военнообязанных мужчин.

Мобилизация в Украине — кто получит повестку в марте

В марте 2024 года будет действовать военное положение, продленное с 14 февраля по 13 мая 2024 года в соответствии с указом президента №49/2024. Повестки на мобилизацию в ряды ВСУ могут получить следующие категории мужчин:

в возрасте от 27 до 60 лет — если гражданин имеет статус "годный", не имеет военного опыта и не имеет права на отсрочку; от 18 до 60 лет — если имеет военный (боевой) опыт; если имеет статус "годный" для службы в мирное или военное время; если имеет статус "годен" для службы в мирное время и "ограниченно годен" — для военного почему; если имеет статус "ограниченно непригоден" для мирного времени и "пригоден" — для военного времени; исключен из военного учета, если установлено, что причина "непригодности" или "ограниченной годности" уже не актуальна; осужденные, которые были исключены из военного учета, но они не совершили тяжких или особо тяжких преступлений. Указанные граждане должны добровольно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Кроме того, в ряды Сил обороны могут добровольно пойти мужчины, которые забронированы на предприятиях или в учреждениях, а также женщины-медики и фармацевты.

Как происходит мобилизация

При появлении в Территориальном центре комплектования военнообязанные мужчины обновляют учетные данные, предоставляют документы о праве на отсрочку или бронирование (если они есть), проходят ВВК. После этого принимается решение, или их сразу мобилизуют в ряды ВСУ, или потребность в мобилизации возникнет позже. После решения о мобилизации мужчину отправляют в учебный центр, а после подготовки, которая длится от нескольких недель до нескольких месяцев, — в воинскую часть.

Отметим, в Верховной Раде планируют рассмотреть более 4 тыс. поправок к законопроекту о мобилизации. Среди предложений, внесенных чиновниками, есть предложение по снижению возраста мобилизации с 27 до 25 лет, усиление ответственности за уклонение и отказ обновлять военно-учетные данные. Также должны установить срок демобилизации военных, которые третий год находятся на фронте.

Напоминаем, 26 февраля в комитете по национальной безопасности Верховной Рады объяснили, когда именно ожидают рассмотрения нового закона о мобилизации. Между тем представитель ТЦК рассказал, возможен ли принудительный призыв в армию женщин.