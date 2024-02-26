В Раде рассказали, когда профильный комитет будет рассматривать законопроект о мобилизации

По словам нардепа Ирины Фриз, количество поправок, поступивших ко второму чтению законопроекта, составляет сейчас 4195.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во вторник, 27 февраля, планирует начать рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом информагентству "Интерфакс-Украина" сообщила член комитета, нардеп из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Планируется завтра (27 февраля. — Ред.) комитет, начинаем рассмотрение поправок", — рассказала она.

По мнению Фриз, процесс рассмотрения поправок займет не один день — количество поправок, поступивших ко второму чтению законопроекта, составляет сейчас 4195.

"Предыдущий законопроект без поправок имел сравнительную (таблицу. — Ред.) на 200 страниц, и мы шли постатейно три дня подряд. Здесь часть поправок будет дублироваться, но все равно рассмотрение займет не один день", — уточнила народный депутат и добавила, что количество поправок может еще измениться.

Как отметил секретарь профильного комитета Роман Костенко, они планируют завершить наработки для голосования законопроекта в сессионном зале до конца следующей недели. Впрочем, он признал, что комитет еще не имел опыта рассмотрения такого количества поправок.

Еще один член комитета ВР Федор Вениславский заверил: все политические силы, представленные в профильном комитете, смогут обсудить и учесть или не учесть законодательные поправки, чтобы вынести законопроект на рассмотрение.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Напомним, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать меньше людей, если США предоставят большую помощь. В случае отсутствия мобилизации противник может прорвать фронт.

Ранее юрист Дмитрий Дончак рассказал, что ограниченно годные мужчины могут служить в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях и учебных заведениях.