Только 30%: Украина получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов, — Зеленский (видео)

Президент сказал, что ЕС еще не передал Украине миллион снарядов. При этом ситуация в стране в целом "сложная, но контролируемая".

Украина получила меньше половины снарядов, которые обещал Европейский Союз в качестве военной помощь. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Отвечая на вопрос журналиста, ЕС передал Украине только 30% от уже обещанного миллиона боеприпасов.

"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", — сказал Зеленский.

Также во время пресс-конференции президент сказал, что ситуация в Украине в целом "сложная, но контролируемая".

"Об этом можно говорить довольно долго. Вопрос, что у нас на поле боя? Что у нас с экономикой? Какая ситуация с нашими партнерами? Как общества наших соседей поддерживают нас или не поддерживают? Что там на границах Украины? Сказать сложно", — отметил Зеленский.

Пресс-конференция Зеленского и Николая Денкова

Ранее сообщалось, что Зеленский ожидает срочного ответа Польши относительно предложения по урегулированию ситуации на границе. Как уточнила первый вице-премьер Юлия Свириденко, Украина соглашается на продолжение мониторинга поставок трех товаров — яиц, сахара и курятины, но не планирует расширять этот перечень.

Также напомним, что Зеленский указал на важный момент относительно окончания войны. Глава государства подчеркнул, что именно после аннексии Крыма родился российский реваншизм, когда почувствовал свою безнаказанность и то, что мир способен закрыть глаза на такое военное преступление, на неприкрытую оккупацию чужой территории.