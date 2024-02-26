Су-34, Су-35, А-50: какими темпами исчезает и восстанавливается авиация РФ, — обозреватель

По мнению военно-политического обозревателя проекта "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в 2024 году Украина сосредоточится на вытеснении ВС РФ с воздуха. При этом российская авиационная промышленность хоть и работает, но не способна покрыть потерянные самолеты.

Российский военно-промышленный комплекс все еще способен выпускать некоторые модели военных самолетов. Однако темпы уничтожения воздушных судов на войне в Украине превышают темпы производства. Кроме того, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 россияне производить уже не способны. О деталях потерь авиации РФ военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на странице Facebook.

Коваленко отметил, что в течение двух первых месяцев 2024 года Россия потеряла 11 самолетов. В частности, Су-34 — пять шт., Су-35 — две шт., Ил-22 и Ил-76 — по одной шт., А-50 — две шт. После этого проанализировал производственные возможности страны-агрессора и подытожил, что россияне не успевают восстанавливать авиацию после ударов украинских Сил обороны.

В заметке обозревателя сравниваются общие потери врага и производительность его заводов.

Авиация РФ — детали потерь на войне

Истребители-бомбардировщики Су-34. Основное назначение в течение последних нескольких месяцев — запуск управляемых авиабомб (КАБов). В течение двух лет войны ВС РФ потеряли 25 шт. (по подтвержденным данным) или более 50 шт. (по неподтвержденным). То есть, ежемесячно — по "минус" одному самолету (в среднем), а ежегодно — "минус" 12-13 шт.

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова продолжает выпускать Су-34. Производительность завода — до эскадрильи (эскадрилья — от 12 до 24 шт.). В частности, в 2022 году ВС РФ получили 10 самолетов, а в 2023 — шесть: выпускается на треть меньше новых воздушных судов, чем уничтожается.

По состоянию на начало войны страна-агрессор имела 100 Су-34 в рабочем состоянии. То есть, к февралю 2024 года РФ лишилась четверти (или половины) самолетов этой модели, а восстановила их не полностью.

Многоцелевой истребитель Су-35. В течение двух лет войны ВС РФ потеряли 7 шт. (по подтвержденным данным) или более 20 шт. (по неподтвержденным). То есть, каждый год — "минус" 3-4 шт. (или около 10 шт.).

В городе Комсомольск-на-Амуре до сих пор работает авиационный завод им. Ю. А. Гагарина. Производительность завода — также до эскадрильи. В частности, в 2022 году ВС РФ получили 7 самолетов, а в 2023 — 10. Если ориентироваться на неподтвержденные потери, то количество этих моделей также не восстанавливается.

По состоянию на начало войны страна-агрессор имела 99 Су-35 в рабочем состоянии.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 — до начала войны ВС РФ имели девять таких воздушных судов. Из них шесть — не работают, повреждены или уничтожены. В частности, один самолет находится на "постоянной модернизации", два — на регламентных ремонтных работах, один — поврежден в результате атаки БПЛА на аэродроме Мачулище в Беларуси, два сбиты над Азовским морем в 2024 году. Выпускать А-50 Россия не может, то есть каждая потеря — безвозвратная, отметил Коваленко.

По мнению обозревателя, потери авиации у РФ находятся на "катастрофическом" уровне. Если 2022-2023 гг. Украина посвятила вытеснению врага из Черного моря, то с 2024 года начнется "вытеснение россиян из воздушного пространства", — спрогнозировал Коваленко.

"В 2024 году Украина займется выдавливанием из своего воздушного пространства, пространства над временно оккупированными территориями и частично из российской тыловой зоны авиации врага. И, надо признать, начало положено очень успешное".

Отметим, Фокус писал про российские самолеты, уничтоженные в январе-феврале 2024 года. Последняя потеря РФ — самолет А-50, который упал в Краснодарском крае возле Ейска. Россияне опубликовали несколько видео с места событий, на которых видно, как воздушное судно отстреливает тепловые ловушки. Через какое-то мгновение оно вспыхивает и падает на землю. На кадрах, которые появились в сети, можно увидеть масштабный пожар и обломки — их обнаружили к востоку от Ейска. Российские военные при этом уверяют, что чрезвычайная ситуация — вроде бы "френдли-фаер", к которому не причастны украинцы.

14 января произошел предыдущий инцидент — исчез с радаров еще один А-50, кроме того, получил повреждения командный пункт Ил-22, который еле дотянул до аэродрома. По оценкам экспертов, до него могла достать ракета ЗРК Patriot или С-200/С-300 Сил обороны Украины.