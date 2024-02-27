Прибегли к непривычной тактике: РФ под вечер атаковала Украину дронами (карта)

Мониторинговые каналы утверждают, что неизвестный БПЛА побывал в воздушном пространстве Молдовы. В Минобороны Молдовы не подтвердили эту информацию.

Вечером 27 февраля Украина подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 22:56 ВС ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Хмельницкой и Черновицкой областях. В 23:13 командование сообщило, что неопознанные дроны двигаются от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.

Местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

Кроме того, сообщалось об угрозе БПЛА в Ровненской области.

Позже, в 23:48 Воздушные силы также заявили о присутствии БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины. По информации командования, вражеские дроны двигались на юго-запад.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что в ходе атаки дроны неизвестного типа якобы пересекли границу Молдовы.

О том, что БПЛА проникли в воздушное пространство соседней страны, также написал мониторинговый канал monitor.

"Те, что покинули Одесскую область, пролетели Молдовой и сейчас на границе в Днестровском районе Черновицкой области", — отметили авторы канала.

По данным канала, всего ВС РФ запустили четыре группы БПЛА, обстрел длился четыре часа. Сообщается, что атаку отражали Харьковская, Николаевская, Кировоградская и Хмельницкая области.

Атака БПЛА 26 февраля: что говорят в Молдове

В Министерстве обороны Молдовы опровергли информацию о том, что во время вечернего обстрела Украины российские дроны проникли в воздушное пространство их страны.

"Украинская сторона подтвердила нам, что все беспилотники, запущенные до сих пор над Одесской областью, были уничтожены или заглушены украинскими средствами противовоздушной обороны", — сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, в ночь на 26 февраля российские оккупанты обстреляли два района Харьковской области. Враг ударил по ангарам с зерном и базе отдыха.

Кроме того, 26 февраля ВС РФ ударили по Юнаковской общине Сумской области управляемыми авиационными бомбами. В результате авиаудара погибли два человека — супруги, которые в момент обстрела находились у себя дома.