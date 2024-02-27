В НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину, – Макрон (видео)

По словам французского лидера, просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки Киева была услышана, однако консенсуса по отправке войск НАТО пока нет.

В Североатлантическом Альянсе допускают возможность отправки войск в Украину. Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины, которая состоялась 26 февраля в Париже.

"Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать", — сказал Макрон.

Как отметил французский лидер, два года назад многие лидеры европейских стран говорили, что не станут поставлять Украине танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия, однако их позиция изменилась.

"Давайте будем достаточно скромными, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", – сказал президент Франции.

Макрон отметил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки была услышана. Политик подчеркнул, что Москва заняла враждебную позицию не только по отношению к Киеву, но и по отношению ко всему Западу.

"Я не буду снимать двусмысленность сегодняшних дебатов, называя имена. Я говорю, что это было названо среди вариантов", – добавил он.

Пресс-конференция Макрона

Напомним, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Париже состоялось "боевое совещание" при участии президента Эммануэля Макрона, во время которого обсуждалась отправка в Украину армейских подразделений.

В свою очередь бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью от 15 декабря сказал, что есть страны, которые рассматривают вероятность оправки своих войск на помощь Киеву в борьбе с агрессией РФ. По его словам, Британия "первая в этом списке", однако политики никогда публично этого не признают.