Без диктатуры и империализма: Украины стала последним шансом на "другую" РФ, – премьер Литвы

По словам Ингриды Шимоните, россияне, которые скучают по Борису Немцову, должны помочь Украине победить в войне.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что победа Украины в войне даст РФ последнюю возможность стать демократическим и свободным государством. Об этом она написала в своем Twitter.

Она отметила, что одним из самых вопиющих напоминаний, что в России нет свободы, стало убийство Бориса Немцова 9 лет назад.

"За правильные поступки в России вас могут убить или посадить в тюрьму, или и то, и другое. Кровавые отпечатки пальцев путинского режима повсюду на этом убийстве, и на многих других", – отметила Шимоните.

По словам премьер-министра Литвы, победа Украины может стать последним шансом для россиян на "другую" РФ — свободную от диктатуры и империализма.

"Мое послание ко всем, кто сегодня скучает по Немцову: помогите Украине победить, чего бы это ни стоило", – подчеркнула она.

Напомним, что в российских городах проводятся акции памяти, посвященные восьмой годовщине смерти оппозиционера Бориса Немцова. Москвичи несут цветы к мемориалу на месте убийства политика, там же произошло первое задержание.

Кроме того, летом 2023 года стало известно, что группа киллеров из российского ФСБ, причастная к отравлению оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы, постоянно следила за Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни.