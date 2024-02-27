Украина стала полноправным членом Federated Mission Networking: что это означает

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, Украина как участница FMN сможет участвовать в разработке и внедрении общих стандартов, протоколов и процедур в боевом управлении многонациональными операциями.

Украина присоединилась к инициативе Североатлантического альянса Federated Mission Networking (FMN), которая направлена на слаженный обмен информацией при боевом управлении. Об этом сообщила 27 февраля в официальном Facebook вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Приветствую решение Североатлантического совета по присоединению Украины к инициативе FMN. Это еще один шаг практической евроатлантической интеграции и подтверждение той политической динамики, которую мы достигли на саммите НАТО в Вильнюсе. Очень благодарны партнерам из НАТО за поддержку", — отметила Ольга Стефанишина.

Она уточнила, что эта инициатива способствует совместимости коммуникационных и информационных систем для обеспечения боевого управления в многонациональных операциях.

Обретение статуса аффилированного участника, как отметило Министерство обороны, позволит Украине участвовать в процессе принятия решений и вносить вклад в разработку требований к совместимости.

"Мы благодарны партнерам за такой важный сигнал поддержки. Присоединение Украины к FMN — это еще одно доказательство нашей готовности вносить вклад в евроатлантическую безопасность и делиться нашим опытом с партнерами. Наши команды уже неоднократно доказывали совместимость наших систем во время совместных учений НАТО CWIX, и мы готовы углублять работу в этом направлении", — сказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Что известно о FMN

Инициатива FMN насчитывает 38 участников, способствует более эффективному обмену информацией и слаженному управлению благодаря внедрению государствами — участниками общих стандартов, протоколов и процедур.

Североатлантический Совет НАТО утвердил заявку Украины о присоединении к FMN в качестве аффилированного участника 23 февраля.

Министерство обороны подало письмо о намерениях по присоединению к FMN в ноябре 2022 года. С момента его подачи Украина была наблюдателем при FMN.

Фокус писал, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, союзники Альянса оказывают Украине "беспрецедентную поддержку", однако не имеют "никаких планов" по размещению своих войск на украинских территориях.