Мобилизация в Украине в 2024 году: что изменится и кого могут призвать
В Украине хотят снизить предельный призывной возраст и ввести несколько электронных сервисов для мобилизации. Также предлагается добавить санкций против уклонистов.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и в 2024 году могут быть внесены некоторые изменения. В том, что именно может измениться и кому в марте будет угрожать призыв, разобрались 27 февраля журналисты "Еспресо".
Законопроект о мобилизации
В Украине проголосовали в первом чтении за законопроект об усилении мобилизации №10449.
Он предполагает:
- уменьшение призывного возраста с 27 лет до 25;
- отмена системы срочной службы и увольнение призывников в запас;
- внедрение 5-месячной (во время военного положения 3-месячной) базовой общевойсковой подготовки для граждан в возрасте 18-25 лет;
- исключение из перечня выводов ВВК "ограниченной пригодности";
- военнообязанные с инвалидностью всех групп не подлежат призыву;
- введение электронных повесток и возможности обновления данных в ТЦК онлайн;
- обязательства всех граждан 18-60 лет в период мобилизации носить с собой военно-учетные документы.
Также в Украине хотят ввести дополнительные наказания уклонистов по решению суда, в частности:
- временный запрет на выезд за границу;
- временное ограничение на право управления личным транспортом;
- наложение ареста на средства и другие ценности гражданина.
Кроме того, предлагается ввести возможность демобилизации после 36 месяцев непрерывной службы в армии и изменить систему бронирования госслужащих.
Нововведения по мобилизации онлайн
В Украине хотят создать электронный реестр военнообязанных, в котором будет собрана вся доступная информация о гражданах из государственных баз данных. В том числе в е-реестре будут храниться такие данные, как номера телефона, электронные почты, сведения о семейном положении и тому подобное.
Ожидается, что реестр "Оберег" полноценно заработает к лету 2024 года. Благодаря ему украинцы смогут проверять и подавать данные в ТЦК.
Также в Минцифры анонсировали проект "смартмобилизация". Благодаря ему военнообязанные смогут выбирать специальность и подразделение.
Кого могут мобилизовать?
Мобилизация в марте может грозить таким категориям военнообязанных:
- мужчины в возрасте 18-60 лет, годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;
- мужчины в возрасте 27-60 лет, годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта;
- мужчины в возрасте 18-60 лет, снятые и исключенные с воинского учета, однако признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.
Добровольно присоединиться к ВСУ могут:
- женщины в возрасте до 60 лет, годные по состоянию здоровья;
- призывники в возрасте 18-27 лет, которые ранее не проходили срочную службу — на службу по контракту;
- люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — на службу по месту жительства.
Также Верховная Рада поддержала снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет, но с начала мая документ находится на подписи у президента Владимира Зеленского.
Кто может выехать из Украины?
Выезжать за границу разрешено мужчинам в возрасте до 18 и более 60 лет. Также свободно выезжать из страны могут женщины. В обоих случаях есть исключения.
Военнообязанные мужчины могут выезжать за границу в следующих случаях:
- по медицинским причинам;
- по семейным обстоятельствам;
- по профессии;
- с целью помощи ВСУ;
- если они являются госслужащими.
Женщины ограничены в поездках за границу, если занимают должности в правительстве или являются народными депутатами. С 1 октября 2023 года украинки с медицинским и фармацевтическим образованием стали на воинский учет, но их право на выезд это не ограничивает. Мобилизовать их также не могут.
Кто имеет отсрочку от мобилизации?
Отсрочку могут получить:
- работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями;
- многодетные родители и родители-одиночки;
- лица с инвалидностью I-III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;
- граждане, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью;
- лица, воспитывающие несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- лица, ухаживающие за родней с тяжелыми болезнями или инвалидностью I-II групп, нуждающихся в постоянном уходе;
- граждане, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести в боях во время полномасштабной войны или в АТО.
Какие бывают повестки?
В 2024 году мужчинам могут вручить следующие типы повесток:
- для уточнения учетных данных в ТЦК;
- на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
- мобилизационное распоряжение или "боевая повестка".
Повестку может вручить не только работник военкомата, но и представитель органов местного самоуправления или руководитель предприятия, учреждения, организации. Вручение повестки может происходить в любом общественном месте, в том числе в парке или на блокпосте, а также по месту жительства.
За игнорирование повестки предусмотрена административная ответственность. Если же лицо должно было быть мобилизовано, но не появилось в ТЦК, ему грозит уголовная ответственность.
Напомним, в "Ассоциации юристов Украины" объяснили, какое наказание может грозить за игнорирование какого типа повестки.
В ТЦК рассказали, как часто военнообязанным нужно проходить ВВК.