Вылавливаем носители: стало ли меньше КАБов после ударов по российских Су-34, — обозреватель

Украинцы сбивают недостаточно самолетов ВС РФ, чтобы эти результаты стали ощутимы на линии фронта, объяснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Российское командование не обращает внимания на массированные потери бомбардировщиков на восточном отрезке фронта в Украине. Враг лишился почти 15 самолетов, но продолжает ими жертвовать, чтобы запускать по украинским позициям сотни управляемых авиабомб (УАБов). Об особенностях действий ВС РФ военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на странице Facebook.

Коваленко привел данные о темпах использования УАБов на линии фронта. В частности, 26 февраля россияне запустили 121 управляемую авиабомбу, 25 февраля — почти столько же (119). Перед этим, 16-17 февраля, враг применил 151 бомбу, из них 94 били прицельно именно по Авдеевке в Донецкой области. В целом россияне применили 1 200 КАБов (период подсчета не указан).

Между тем в период с 16 по 26 февраля россияне потеряли семь бомбардировщиков Су-34 и Су-35, которые запускают УАБы. Однако подобный "падеж" самолетов почему-то не повлиял на интенсивность применения авиабомб, подытожил обозреватель "Информационного сопротивления".

По мнению Коваленко, из ситуации вытекают два вывода.

Во-первых, украинцы и в дальнейшем продолжат уничтожать носители УАбов.

Во-вторых, количество уничтоженных носителей УАБов (Су-34 и Су-35) недостаточно велико, чтобы появились изменения в интенсивности обстрелов.

Чтобы повлиять на количество российской авиации на линии фронта, Украина должна задействовать еще больше специальных инструментов, которые предоставляются западными партнерами, — пояснил Александр Коваленко.

Авиация РФ — особенности использования и потерь

Отметим, Су-34 — истребитель-бомбардировщик, способный запустить 12-16 шт. фугасных авиабомб ФАБ-500 (авиабомба весом 500 кг: если пристроить "крылья" и систему навигации, превращается в УАБ), или 22 шт. ФАБ-250 (250 кг), или 34 шт. ФАБ-100 (100 кг). Су-35 — многоцелевой истребитель, который способен нести восемь УАБ-500 или три УАБ-1500.

Коваленко ранее проанализировал ситуацию с Су-34 и Су-35: с какими темпами РФ их теряет и с какими темпами производит. В течение двух лет войны ВСУ сбили от трети до половины Су-34, и несколько единиц Су-35. Согласно данным обозревателя, россияне не смогли наладить выпуск новых самолетов, чтобы на 100% восстанавливать утраченные.

Напоминаем, 27 февраля украинское командование сообщило о сбитии еще двух бомбардировщиков на линии фронта. Первый Су-34 уничтожили около 11 часов, второй — около 14 часов. Кроме того, в январе и феврале россияне потеряли еще два драгоценных самолета-шпиона А-50.