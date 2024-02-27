Второй за день: ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, что известно (фото)

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук посоветовал россиянам задуматься и по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

Вооруженные силы Украины 27 февраля около 14:00 сбили очередной российский истребитель Су-34. Об этом сообщил в собственном телеграм-канале командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Около 14:00 отработали по очередному Су-34. Направление — то же самое! Цель — неизменная! Что ж, работаем дальше..." — отметил генерал-лейтенант.

Фото: Telegram

Утром Олещук, сообщая об уничтожении очередного Су-34, посоветовал оккупантам перед каждым вылетом увидеться на всякий случай с родными, потому что неизвестно, повезет ли российским летчикам уклониться от украинских ракет.

Днем, сообщая о втором за день уничтоженном самолете РФ, добавил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься и по крайней мере на время "прекратить "авиационные мясные штурмы".

Чуть позже генерал опубликовал фото уничтоженного самолета, объясняя, что это не восклицательный знак и не знак вопроса.

Фото: Скриншот

"Это — горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" — констатировал Олещук.

Потери российской авиации в феврале

Отметим, что только в течение прошлой недели украинские защитники уничтожили 7 российских истребителей.

В частности 17 февраля были сбиты два Су-34 и один Су-35. На следующий день ПС сообщили о еще одном сбитом Су-34 российских оккупантов. Уже 19 февраля были сбиты Су-34 и Су-35С, а 21 февраля — еще один Су-34.

На днях Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

Фокус писал, что недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал потери для российской авиации, которые в последнее время участились. Причина в том, что у украинских защитников появилось больше средств и инструментов для того, чтобы доставать противника на дальних дистанциях.

Всего лишь за неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских "сушек". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к защитникам неба и поблагодарил их за меткость.