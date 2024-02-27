"Стабилизирована линия обороны": под Авдеевкой остановили продвижение ВС РФ, — Тарнавский

Украинское командование сообщило об удержании новой линии обороны к западу от оккупированной россиянами Авдеевки. Ширина "серой зоны", где идут бои — от 500 м.

ВС РФ прекратили продвижение на отрезке фронта, который пролегает западнее ранее утраченной Авдеевки. ВСУ задержали противника на линии, которая пролегает через три населенных пункта, расположенных вплотную к линии боев. Кроме того, ВСУ отбили штурмы возле Роботино в Запорожской области и возле Победы в Донецкой. О ситуации на южном направлении командующий Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал в Telegram-канале.

Тарнавский заявил, что по состоянию на 27 февраля украинские военные "стабилизировали линию обороны" под Авдеевкой. По словам генерала, врага удерживают на подступах к трем населенным пунктам — Бердичи, Орловка, Тоненькое.

На онлайн-карте боевых действий DeepState указано, что бои идут на восточных окраинах населенных пунктов. Ширина "серой зоны", где происходят боевые столкновения — от 500 до 1 000 м.

Бои под Авдеевкой — где стабилизировали фронт Фото: DeepStateMAP

Также командующий рассказал об отражении штурмов ВС РФ еще в двух точках фронта: в селе Новомихайловка (расположено у дороги из Марьинки–Победы в Угледар) и у Работино.

Бои под Новомихайловкой — где отбили штурмы ВС РФ Фото: DeepStateMAP Бои под Работиным — где отбили штурмы ВС РФ Фото: DeepStateMAP

За прошедшие сутки удалось обезвредить 347 российских солдат, 244 БПЛА, восемь бронемашин, четыре пушки и другую технику ВС РФ, — пояснил Тарнавский.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, российские штурмы Авдеевки в Донецкой области начались в середине октября 2023 года. 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о решении вывести украинских бойцов из населенного пункта и отвести на новые позиции. После этого заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что враг собрал достаточно сил и мощно атакует новые позиции. Военный корреспондент также отметила, что под угрозой могут оказаться населенные пункты западнее потерянных Авдеевки и Марьинки: например, Курахово.

Напоминаем, 26 февраля представитель командования подтвердил, что ВСУ потеряли село Ласточкино в 2 км от Авдеевки. 27 февраля названы еще два потерянных села — Северное и Степное. Кроме того, 22 февраля стало известно об отступлении села Победа, расположенного между Марьинкой и Угледаром.