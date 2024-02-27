Ребенок за $2 тысячи: на границе задержали мужчин с фальшивками для побега от ТЦК (фото)

Один из нарушителей купил фальшивое заключение медицинской комиссии из-за наличия якобы "гипертонии". Другой стал "многодетным отцом" за пять дней до выезда за границу.

Двое мужчин прибыли на контрольно-пропускные пункты на западной границе Украины. При этом они показали пограничникам документы, которые якобы давали им право выезда. Впрочем, проверка показала, что бумаги поддельные. Один из "документов" — свидетельство о рождении "третьего ребенка", за которое "отец" заплатил 2 тысячи долларов. О ситуации рассказали на портале Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В заметке указано, что события произошли в двух точках пересечения западной границы. Один мужчина направлялся на автомобиле через КПП "Тиса" в сторону Венгрии, второй — сидел в поезде на КПП "Чоп (Дружба)", чтобы добраться до Польши. Пограничники остановили обоих фигурантов, поскольку обнаружили у них поддельные документы.

Пересечение границы — где обнаружили нарушителей Фото: Google Maps

27-летний житель Закарпатской области, пассажир микроавтобуса Mercedes, показал пограничникам документы о том, что он якобы отец троих детей. Третье свидетельство о рождении оказалось фальшивкой. Мужчина признал, что купил его через Интернет, заплатив за "услуги" 2 тыс. долл.

31 летний житель Ивано-Франковской области, сидя в поезде, показал две подделки: "удостоверение военнообязанного" и "заключение военно-врачебной комиссии". Объяснил работникам ГПСУ, что эти бумаги он также купил в сети — цена сделки не сообщается.

ГПСУ опубликовало бумаги, изъятые у мужчин. Первая подделка — фальшивое "временное удостоверение военнообязанного", в котором указана непригодность для службы и исключение с воинского учета на основании гр. ІІ ст. 39 "А" (из-за якобы "гипертонии").

Пересечение границы — фальшивое удостоверение Фото: ГПСУ

Вторая подделка — свидетельство о рождении, согласно которому 27-летний мужчина в третий раз стал отцом — событие якобы произошло 22 февраля 2024 года.

Пересечение границы — фальшивое свидетельство Фото: ГПСУ

Пограничники сообщили, что обоих нарушителей привлекут к административной ответственности. Изъятые фальшивки передали в Национальную полицию, чтобы они провели расследование относительно поддельных бланков и печатей. Возможное максимальное наказание для лиц, совершивших преступление по ст. 358 Уголовного кодекса (подделали документы) — до двух лет ограничения свободы.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в связи с полномасштабным вторжением РФ президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Согласно украинскому законодательству, ограничены некоторые права граждан — в частности, военнообязанные мужчины не могут выезжать за границу. В то же время есть категории украинцев, которые могут выехать — для этого они должны показать пограничникам документы, подтверждающие, например, исключение с воинского учета.

В Верховной Раде рассматривается законопроект №10449, согласно которому планируют изменить перечень оснований для получения отсрочки, бронирование или исключение с учета. Ориентировочное время принятия — начало марта, пояснили народные депутаты.