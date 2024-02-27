Горели 45 соток: как выглядит поле, на котором упал российский самолет А-50 (фото)

Российский самолет упал в 50 метрах от жилого дома на хуторе Трудовая Армения. В результате взрыва почти выгорело поле, расположенное неподалеку.

Местом падения самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, который разбился 23 февраля в Краснодарском крае, оказалось поле на окраине хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае РФ. Спутниковые фотографии, сделанные до и после инцидента, опубликовали на портале "Радио Свобода. Россия".

На спутниковых фотографиях можно увидеть местность в Трудовой Армении. На кадрах до инцидента (дата не указывается) — поле, расположенное на берегу реки Мигута.

Место падения А-50 — до инцидента 23 февраля Фото: Радио Свобода

Следующая фотография сделана после падения самолета. На ней видно черное пятно, которое занимает чуть ли не половину поля.

Место падения А-50 — после инцидента 23 февраля Фото: Радио Свобода

Журналисты обвели границы черного пятна и определили ориентировочную площадь, поврежденную в результате инцидента — это около 4500 кв. м (или 45 соток). Чернота на месте падения означает, что пылал сильный пожар.

На изображении Google Earth можно заметить, что слева от места крушения расположены хозяйственные постройки — они могли быть разрушены. В 50 м к северу — жилой дом и улица Широкля — единственная на хуторе Трудовая Армения.

Самолет А-50 — место падения возле хутора в РФ Фото: Google Earth

Падение А-50 — как упал второй самолет ВС РФ

Отметим, 23 февраля в сети опубликовали кадры падения тогда еще неизвестного воздушного судна. Россияне опубликовали видео, на котором самолет сначала выбрасывает ряд тепловых ловушек, но потом по нему все же прилетает снаряд. На других кадрах показали пожар на месте крушения, а также обломки с ясно видимыми подписями компонентов.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что благодаря тесному сотрудничеству с Воздушными силами ВСУ Украине удалось выследить и сбить очередной самолет-шпион, ориентировочной стоимостью около 400 млн долл. Разведчики опубликовали инфографику, которая показала траекторию движения самолета и то, как менялись параметры полета.

Российские военные заявили, что уничтожение А-50 — это следствие "френдли-фаера" сил ПВО ВС РФ. При этом с украинской стороны не называют точное средство поражения. Между тем военные эксперты рассматривают несколько версий: среди них — западный комплекс ПВО Patriot или усовершенствованный комплекс С-200.

Предыдущий случай уничтожения А-50 произошел 14 февраля. Удар нанесли над Азовским морем: обломки самолета утонули или выбросило на берег. Самолет сопровождения — командный пункт Ил-22 — сумел добраться до ближайшего аэропорта.

Напоминаем, 27 февраля ВС РФ потеряли еще два воздушных судна — ВСУ сбили истребители-бомбардировщики Су-34, которые сбрасывали КАБы на восточном отрезке фронта. Военный обозреватель отметил, что потери российской авиации не настолько мощные, чтобы это отразилось на количестве запущенных авиабомб.