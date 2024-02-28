"Склеили" из двух ракет: в Норвегии завершили испытания модернизированной AMRAAM-ER

Фактически модернизированный вариант перехватчика состоит из двух частей — передняя часть от AIM-120C-7 AMRAAM, а хвостовая часть от ракеты RIM-162 ESSM.

Компании Raytheon и Kongsberg Defence & Aerospace при поддержке Министерства обороны и Вооруженных сил Норвегии успешно завершили летные испытания обновленного варианта ракеты AMRAAM-Extended Range для зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Об этом 27 февраля сообщили в Defence Industry Europe.

Ракета AMRAAM-ER призвана повысить уровень эффективности средств ПВО, и позволяет перехватывать цели с увеличенной дальностью и высотой полета по сравнению с базовыми вариантами AMRAAM.

Новейший вариант AMRAAM-ER — это первая в своем роде конфигурация, включающая секцию наведения от ракеты AIM-120 C-8. Боеприпас оснащен более надежным ракетным двигателем от компании Nammo системой приводов управления от Kongsberg Defence & Aerospace, разработанной в рамках проекта Norwegian Propulsion Stack, в котором Министерство обороны Норвегии выступает в качестве партнера.

Фактически модернизированный вариант перехватчика представляет собой ракету, в которой передняя часть — блок радиолокационного наведения и боеголовка — от AIM-120C-7 AMRAAM, а хвостовая часть с двигателем и отсеком управляющих компонентов от ракеты RIM-162 ESSM. Специалисты Raytheon признались, что при создании модификации перед ними стояла задача не просто "склеить" две части. Необходимо было гарантировать корректную установку электроники и автопилота и правильную работу этих компонентов, на что ушло несколько лет интенсивной работы.

Президент подразделения Air Power компании Raytheon Пол Ферраро заявил, что интеграция новой технологии в AMRAAM-ER обеспечивает передовые возможности ракеты на долгие годы вперед.

"Маневренные обновления программного обеспечения будут продолжать совершенствовать AMRAAM, чтобы опережать развивающиеся угрозы", — отметил он.

Испытания включали в себя тестовый пуск, во время которого ракета пролетела по заранее запрограммированной траектории полета, чтобы проверить характеристики ракеты и ее безопасный выход из пусковой установки NASAMS.

Ранее сообщалось, что Минобороны Норвегии подписало соглашение с компанией RTX и Kongsberg Defense & Aeropsace по созданию усовершенствованной ЗРК NASAMS. Комплекс будет улучшен на фоне воздушных будущих угроз.