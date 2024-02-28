ВС РФ ударили УАБами по Купянску: попали в церковь, есть жертвы (фото)

Российские самолеты запускают авиабомбы по Купянску, находясь в "безопасности" в 50-70 км от линии боев. От удара врага есть погибшие и раненые.

Днем 28 февраля российские войска ударили управляемыми авиабомбами (УАБами) по центру города Купянск в Харьковской области. УАБы попали в гражданские сооружения, в результате чего погибли два человека. О деталях российского обстрела пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковщины рассказала на портале ведомства.

В заметке указано, что авиабомбы взорвались в центре Купянска возле местной кофейни и возле храма "Иисуса Христа" Украинской церкви христиан-евангелистов (в переулке Кривом, б. 4). Пострадали три человека, из них двое погибших.

Погибли — двое мужчин, пояснили в полиции. Первая жертва россиян — 39-летний украинец, который находился возле кафе. Его 31-летняя сестра получила ранения. Вторая жертва — 58-летний священник: его завалило обломками, спасти не удалось.

Полиция опубликовала фотографии с места событий, на которых видно полностью разрушенные здания и тела погибших. Фокус не публикует фотографии по этическим соображениям.

Расстояние от Купянска до линии боев, согласно данным онлайн-карты DeepState, — около 8 км. При этом КАБы запускаются с бомбардировщиков Су-34, Су-35 ВС РФ, а возможное место пуска может быть за 50-70 км: над оккупированной частью Луганщины или с территории Белгородской области.

Удар по Купянску — конфигурация линии фронта по состоянию на 28 февраля 2024 года Фото: DeepState

Бои под Купянском — детали

Отметим, ВСУ освободили Купянск во время наступательной операции осенью 2022 года. Начиная с осени (ориентировочно) 2023 года, ВС РФ пытаются отбить город. При этом российское командование бросает вперед колонны бронетехники, а украинские бойцы показывают, как ее систематически уничтожают. Последнее "достижение" оккупантов — захват села Табаевка, расположенного в 20 юго-восточнее Купянска — информацию подтвердили эксперты портала DeepState в конце января 2024 года.

Согласно отчету Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 февраля враг 13 раз атаковал на Купянском направлении: все атаки отбили.

Между тем военный обозреватель отметил, что во время боев за Авдеевку российское командование в определенные дни запускали более 90 КАБов по позициям украинских воинов. Вдоль всей линии фронта происходили массированные авиаудары — по около 220 авиабомб в сутки. В то же время в феврале ВС РФ потеряли более 10 самолетов, среди них — бомбардировщики Су-34 и Су-35, которые запускали КАБы на восточном отрезке фронта.

Напоминаем, украинское командование 27 февраля сообщило об уничтожении сразу двух Су-34 на востоке. Также появилось подтверждение, что врагу удается продвигаться дальше на запад после оккупации Авдеевки: утрачено еще два села на линии фронта.