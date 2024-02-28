Оружие, а не солдаты: Шольц против идеи Макрона о западных войсках для Украины

Анонимный европейский чиновник заявил, что в Украине действуют "западные спецназы". Между тем в Германии уверяют, что все западные страны отказались предоставлять свои войска для Украины.

Вооруженные силы Германии, а также других стран-членов НАТО и Европейского Союза, не будут участвовать в боевых действиях в Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который высказал идею введения западных войск, должен сосредоточиться на производстве оружия для Украины, а не в использовании европейцев на войне с РФ. Об отношении немецких чиновников к предложению Макрона рассказали на портале Financial Times.

Журналисты отметили, что происходит франко-германский спор относительно того, как нужно действовать в имеющейся ситуации. Двое чиновников Германии, Федеральный канцлер Олаф Шольц и вице-канцлер Роберт Габек, отвергли предложение французского президента.

Олаф Шольц объяснил, что существует договоренность между лидерами западных стран. По его словам, решено, что на территорию Украины не ступит нога ни одного пехотинца из страны НАТО или ЕС. С этим мнением согласились, в частности, лидеры Польши, Чехии и Италии.

"На украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, которые туда будут присылать европейские страны или страны НАТО".

Роберт Габек отметил, что стремление Макрона помочь Украине — это хорошо. Но лучший вариант — это предоставить большее количество оружия. Среди прочего — отправить максимально возможное количество боеприпасов и танков. Между тем немецких войск украинцам не дождаться — "на это нет никаких шансов".

"Мне приятно, что Франция думает о том, как увеличить поддержку Украины, но я могу дать ей совет — поставляйте больше оружия".

На портале Financial Times также опубликовали комментарий неназванного западного чиновника, который занимается сферой обороны. Собеседник журналистов отметил, что заявление Макрона имеет целью создать "двусмысленность" в ответ на угрозы Кремля. Между тем на самом деле в Украине находятся иностранные военные, но они действуют тайно.

"Все знают, что в Украине есть западные спецназы — они просто не признавали этого официально".

Германия и Украина — детали

Отметим, на портале Вооруженных сил Германии (Бундесвера) регулярно публикуют перечень оружия и военного снаряжения, которое передают Украине. В последних пакетах, о которых рассказали в СМИ, — бронетехника для разминирования, ракеты для ПВО, некоторые виды дронов и др. В то же время в Украине ожидают получения дальнобойной авиаракеты TAURUS, которая могла бы достать до целей на Крымском полуострове и до Крымского моста.

Напоминаем, 22 февраля немецкие парламентарии приняли решение передать ВСУ дальнобойные ракеты. Вскоре после этого Олаф Шольц еще раз подчеркнул, что ракет TAURUS украинцы не будут иметь, потому что это будет означать, что Германия вступила в войну с РФ.