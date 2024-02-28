Достигли исторического максимума: Польша нарастила торговлю с РФ в конце 2023-го (инфографика)

Европа увеличила экспорт в Беларусь и некоторые страны Азии в 5-10 раз. После этого товары беспрепятственно обходят санкции и попадают в РФ.

Компании из Польши продолжают торговать с РФ, несмотря на санкции. Компании из Европейского Союза, чтобы обойти ограничения, наложенные из-за вторжения России в Украину, используют страны-посредники. Инфографику, которая наглядно показывает темпы сотрудничества с агрессором, экономист и экс-сотрудник Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF) Робин Брукс (Robin Brooks) показал в соцсети X (Twitter).

Брукс создал инфографику на основе данных об экспорте товаров в Беларусь из Польши, граждане которой сейчас блокируют украинские грузовики. В декабре 2023 года объемы торговли достигли "исторического максимума" — 325 млн долл.

Санкции против РФ — как Польша торгует с Беларусью Фото: X@robin_j_brooks

Автор сообщения отмечает, что товары из Польши на самом деле направляются не в Беларусь, а в РФ. Затем некоторые становятся частью ракет, которыми Кремль бьет по Украине: и этому никак не может помешать ЕС.

"Вам не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы знать, что эти вещи идут в Россию. 2 года войны в Украине. 2 года бессмысленной смерти и неописуемых страданий среди выживших. И это лучшее, что может сделать ЕС?"

На картинке, опубликованной 24 декабря, Брукс сравнил экспорт из Беларуси в РФ и страны Азии и критически прокомментировал попытки европейцев "наказать" президента РФ. График показывает, что в 2023 году ввоз товаров в Россию вырос в 2,5 раза.

"Лучшего соперника, чем ЕС, Путин и желать не мог…"

Санкции против РФ — как Беларусь торгует с Москвой Фото: X@robin_j_brooks

Данные об экспорте стран ЕС в разные страны мира экономист разместил на другом графике. Семь линий показывают ежемесячный экспорт в Азию (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Азербайджан, Армению), а также в Беларусь. Можно заметить, что произошел резкий скачок показателей в 2023 году. Например, экспорт ЕС в Казахстан вырос в два раза. Аналогичный рост — у Азербайджана. Рост у Кыргызстана — чуть ли не в 10 раз.

Санкции против РФ — как ЕС торгует с Беларусью и Азией Фото: X@robin_j_brooks

Брукс пояснил, что суммарный месячный экспорт ЕС в семь стран мира вырос на 1,3 млрд долл. (по состоянию на октябрь 2023 года).

"Когда вы все это суммируете, это не мало. Оно большое. Экспорт из ЕС вырос на 1,3 миллиарда долларов в месяц по сравнению с периодом до вторжения России в Украину. ЕС просто наблюдает", — указано в заметке.

Санкции на РФ — детали

Отметим, начиная с первых недель вторжения Украины, Европейский Союз, а также США, Великобритания и ряд других стран-партнеров, начали накладывать на РФ санкции. Среди ограничений, от которых должна была пострадать российская экономика — торговля нефтью и газом, отключение системы международных платежей, запрет поставлять продукцию военного и двойного назначения.

Тем временем в Украине заявляют, что РФ продолжает обходить санкции — покупает компоненты за рубежом и использует их для создания оружия. НАПК ведет учет таких компонентов: их насчитали около 3 тыс.

Напоминаем, 23 февраля ЕС накладывали 13 пакет санкций на Россию. В перечень попали несколько компаний из Индии, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, которые продают россиянам запрещенные вещи. 27 февраля в Польше задержан украинский журналист Михаил Ткач: расследователь изучал ситуацию на польско-белорусской границе.