"Приняли свой последний бой": в ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

По данным пресс-службы ССО, украинские защитники погибли в столкновении с российскими оккупантами, обеспечивая отход основных сил группы.

Во время выполнения боевого задания погибли военнослужащие 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого. Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций (ССО) 29 февраля.

"Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой навечно оставшись в строю", — заявили в пресс-службе.

В ССО отметили, что подразделения сил спецопераций выполняют сверхсложные боевые задания на суше, на море и в глубоком тылу противника.

"Всегда помните какой ценой борется наша свобода. Вечная память и слава павшим собратьям! Искренние соболезнования семьям погибших!", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля во время пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Рік 2024" президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабной войны Украина потеряла 31 000 военных погибшими.

В свою очередь боец ВСУ и волонтер Мирослав Гай уточнил, что цифра, озвученная президентом, не учитывает бойцов, которые погибли на поле боя, но их тела не были эвакуированы. Кроме того, есть люди, которые погибли в глубине оккупированных территорий, выполняя задание, или в местности, куда сейчас нет возможности добраться.