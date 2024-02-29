"Пресечена попытка": в Минобороны РФ пожаловались на атаку БПЛА по Курской области

По данным российского оборонного ведомства, ответственность за "террористический" акт якобы лежит на Украине. Силам ПВО удалось перехватить дрон, как говорится в сообщении.

На территории российских регионов в последнее время крайне неспокойно и противник пытается обвинить в этом Украину. 29 февраля в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации сообщили об атаке на Курскую область.

По данным оборонного ведомства, ответственность за происходящее в пограничном российском городе якобы несет Украина. В этот раз для атаки, как отмечают россияне, был использован БПЛА.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Минобороны пожаловались на атаку БПЛА по Курской области Фото: Скриншот

Отдельно в Минобороны России добавили, что ударный дрон был якобы уничтожен средствами ПВО над территорией Курской области.

В Telegram-канале правительства Курской области также отметили, что дрон был перехвачен над регионом, за что они похвалили представителей сил противовоздушной обороны.

В Минобороны пожаловались на атаку БПЛА по Курской области Фото: Скриншот

Никаких доказательств со стороны противника предоставлено не было. Также нет информации о том, какие именно объекты пыталась атаковать якобы украинская сторона.

Напомним, 28 февраля неспокойно было и на территории Крымского полуострова. В оккупированном Севастополе жители слышали "очень громкие" взрывы, в связи с чем дети были вынуждены быстро бежать по домам. В местных Telegram-каналах жалуются на отсутствие какой-либо информации о причинах взрывов, однако сообщают, что "громко" на Северной и Корабельной сторонах города.

27 февраля в российском Курске жители также слышали громкий взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о работе воздушно-космических сил Российской Федерации, однако не сообщил деталей относительно разрушений или пострадавших.