"Привычный для россиян день": ВС РФ в уникальную дату потеряли очередной Су-34, — Олещук

По словам командующего Воздушных сил, 29 февраля выпадает раз в четыре года, однако для противника на Восточном направлении этот день запомнится очередными потерями в сфере авиации.

Российские оккупанты продолжают нести потери в сфере авиации. В этот раз на территории Украины удалось уничтожить очередной самолет противника. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram-канале 29 февраля.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на дату, которая бывает на календаре раз в четыре года. Для противника четверг запомнится еще и активностью в Украине, ведь очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 был ликвидирован.

"Сегодня 29 февраля — дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!" — говорится в сообщении.

Отдельно в Воздушных силах добавили, что победа на земле начинает коваться в небе.

За последние недели россияне понесли колоссальные потери в сфере авиации.

Стоит отметить, что с 17 по 21 февраля, украинским военным удалось сбить семь российских истребителей и бомбардировщиков Су-35 и Су-34, которые оккупанты используют для ударов по Украине.

27 февраля россияне потеряли сразу два за день бомбардировщика Су-34, о чем также сообщали в Воздушных силах. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук посоветовал россиянам задуматься и по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

Напомним, 22 февраля на тему российских потерь высказался спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Причина частых "падений" в том, что у украинских защитников появилось больше средств и инструментов для того, чтобы доставать противника на дальних дистанциях.