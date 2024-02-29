Обстрел Покровска: мемориальная доска в честь павшего воина уцелела после ударов РФ (видео)
Владислав Казарин с позывным "Расписной" — солдат Вооруженных сил Украины, который погиб летом 2016 года на Свитодарской дуге и был посмертно награжден орденом "За Мужество" III степени. Доброволец участвовал в боях за Донецкий аэропорт и поселок Пески.
После ракетного обстрела российскими оккупантами 28 февраля Покровска Донецкой области уцелела мемориальная доска, которую открыли в честь погибшего 22-летнего Владислава Казарина. Об этом сообщил собеседник Фокуса в Покровске.
Отметим, глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в тот день непосредственно в городе Покровск после ракетного удара были повреждены 3 административных здания, а также 15 жилых домов.
Серьезные повреждения после атаки ВС РФ получили в частности здания Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), Дома культуры ШУ "Покровское" и общеобразовательной школы №3, на которой и установили мемориальную доску Владиславу Казарину.
Владислав Казарин: что известно
Владислав Казарин с позывным "Расписной" — солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший летом 2016 года на Свитодарской дуге. Указом президента Украины от 25 ноября того же года защитника посмертно наградили орденом "За Мужество" III степени.
Кроме того, 10 мая 2017 года в Покровске на здании СОШ № 3, где когда-то учился военный, открыли мемориальную доску Владиславу Казарину.
На видеоролике — уникальные кадры, которые Владислав Казарин снимал во время боев за Донецкий аэропорт и поселок Пески.
Напомним, 28 февраля сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по мирным украинским городам с помощью ракет и дронов-камикадзе Shahed. Командование отмечает, что противник направил иранские дроны-камикадзе на Одесскую и Николаевскую области. Большинство из беспилотников были перехвачены и уничтожены над Черным морем.