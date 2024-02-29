"Не первый и не последний": в ГУР прокомментировали удар по оккупантам в Оленовке (видео)

Представитель ведомства Андрей Юсов назвал атаку по скоплению российских бойцов "плановой работой". Он рассказал, что разведка оперативно использовала данные, полученные "из нескольких источников".

ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в Оленовке в Донецкой области. Деталями операции в эфире "Радио Свобода" 29 февраля поделился представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.

"Военная разведка работает над тем, чтобы выявлять места скопления противника, живой силы и техники. В этой ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация — и нанесен значительный удар по врагу", — отметил он.

Разведчик заверил, что подобные операции будут реализовывать и в будущем.

"Это не первый и не последний (удар, — ред.). Это плановая работа украинских сил", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, откуда разведка получила данные о скоплении вражеских бойцов, Юсов сказал, что это была "комбинированная история".

"Информация получается из нескольких источников для того, чтобы убедиться, что она действительно соответствует действительности", — объяснил представитель ГУР.

Комментарий Андрея Юсова об ударе в Оленовке — с 23:54

Напомним, в соцсетях сообщалось, что 27 февраля ВСУ якобы ударили из Himars по бойцам 155 бригады морской пехоты РФ. Отмечалось, что оккупантов собрали на награждение рядом с памятником неизвестному солдату Великой Отечественной войны, и командование проигнорировало работу разведывательного БПЛА.

29 февраля удар по скоплению российских бойцов подтвердили в Генштабе ВСУ. Предварительно известно, что 19 захватчиков погибли, еще 12 — получили ранения.