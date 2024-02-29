В Генштабе подтвердили удар в Оленовке: у России "минус" 31 боец включая командира

Командование уточняет, что для удара использовали украинские РСЗО. Для 19 российских военных это событие стало последним в жизни.

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ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в Донецкой области. Деталями 29 февраля поделились в Генеральном штабе.

Украинские войска нанесли ракетный удар по скоплению вражеских сил в Оленовке. Сообщается, что для атаки были применены украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО).

"По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения", — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Публикация Генштаба ВСУ от 29 февраля Фото: Скриншот

Потери России на 29 февраля: данные Генштаба

Также в Генштабе ВСУ обнародовали потери РФ за время полномасштабной войны. За сутки оккупанты потеряли 1150 военнослужащих, 23 танка, 41 артсистему и 44 боевые бронемашины.

В общем, ВС РФ уже потеряли в Украине:

примерно 413760 бойцов;

6593 танка;

12552 боевых бронированных машин;

10070 артиллерийских систем;

1000 РСЗО;

690 средств ПВО;

342 самолета;

325 вертолетов;

7768 БПЛА оперативно-тактического уровня;

1912 крылатых ракет;

25 кораблей и катеров;

1 подводную лодку;

13152 автомобильной техники и автоцистерн;

1601 специальной техники.

Напомним, в ISW информировали, что ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в Донецкой области с HIMARS. Сообщалось, что это произошло во время церемонии награждения в Оленовке.

В соцсетях передавали, что среди погибших могут быть заместитель командира бригады Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов. Также отмечалось, что ранения получил полковник Михаил Гудков. Захватчиков собрали вблизи памятника неизвестному солдату Великой Отечественной войны.