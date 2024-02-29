В Генштабе подтвердили удар в Оленовке: у России "минус" 31 боец включая командира
Командование уточняет, что для удара использовали украинские РСЗО. Для 19 российских военных это событие стало последним в жизни.
ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в Донецкой области. Деталями 29 февраля поделились в Генеральном штабе.
Украинские войска нанесли ракетный удар по скоплению вражеских сил в Оленовке. Сообщается, что для атаки были применены украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО).
"По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения", — проинформировали в Генштабе ВСУ.
Потери России на 29 февраля: данные Генштаба
Также в Генштабе ВСУ обнародовали потери РФ за время полномасштабной войны. За сутки оккупанты потеряли 1150 военнослужащих, 23 танка, 41 артсистему и 44 боевые бронемашины.
В общем, ВС РФ уже потеряли в Украине:
- примерно 413760 бойцов;
- 6593 танка;
- 12552 боевых бронированных машин;
- 10070 артиллерийских систем;
- 1000 РСЗО;
- 690 средств ПВО;
- 342 самолета;
- 325 вертолетов;
- 7768 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 1912 крылатых ракет;
- 25 кораблей и катеров;
- 1 подводную лодку;
- 13152 автомобильной техники и автоцистерн;
- 1601 специальной техники.
Напомним, в ISW информировали, что ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в Донецкой области с HIMARS. Сообщалось, что это произошло во время церемонии награждения в Оленовке.
В соцсетях передавали, что среди погибших могут быть заместитель командира бригады Роман Кожухов, майор Александр Абилов и капитан Наиль Шахманов. Также отмечалось, что ранения получил полковник Михаил Гудков. Захватчиков собрали вблизи памятника неизвестному солдату Великой Отечественной войны.