У Генштабі підтвердили удар в Оленівці: у Росії "мінус" 31 боєць включно з командиром

Командування уточнює, що для удару використали українські РСЗВ. Для 19 російських військових ця подія стала останньою у житті.

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ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів у Донецькій області. Деталями 29 лютого поділились у Генеральному штабі.

Українські війська завдали ракетного удару по скупченню ворожих сил в Оленівці. Повідомляється, що для атаки були застосовані українські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", — проінформували у Генштабі ЗСУ.

Публікація Генштабу ЗСУ від 29 лютого Фото: Скриншот

Втрати Росії на 29 лютого: дані Генштабу

Також у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати РФ за час повномасштабної війни. За добу окупанти втратили 1150 військовослужбовців, 23 танки, 41 артсистему та 44 бойові бронемашини.

Загалом, ЗС РФ вже втратили в Україні:

приблизно 413760 бійців;

6593 танків;

12552 бойових броньованих машин;

10070 артилерійських систем;

1000 РСЗВ;

690 засобів ППО;

342 літаки;

325 гелікоптерів;

7768 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

1912 крилатих ракет;

25 кораблів та катерів;

1 підводний човен;

13152 автомобільної техніки та автоцистерн;

1601 спеціальної техніки.

Нагадаємо, в ISW інформували, що ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів у Донецькій області з HIMARS. Повідомлялось, що це сталося під час церемонії нагородження в Оленівці.

У соцмережах передавали, що серед загиблих можуть бути заступник командира бригади Роман Кожухов, майор Олександр Абілов та капітан Наіль Шахманов. Також зазначалося, що поранення отримав полковник Михайло Гудков. Загарбників зібрали поблизу пам'ятника невідомому солдату Великої Вітчизняної війни.