"Не первый и не последний": в ГУР прокомментировали удар по оккупантам в Оленовке (видео)

Представитель ведомства Андрей Юсов назвал атаку по скоплению российских бойцов "плановой работой". Он рассказал, что разведка оперативно использовала данные, полученные "из нескольких источников".

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ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в Оленовке в Донецкой области. Деталями операции в эфире "Радио Свобода" 29 февраля поделился представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.

"Военная разведка работает над тем, чтобы выявлять места скопления противника, живой силы и техники. В этой ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация — и нанесен значительный удар по врагу", — отметил он.

Разведчик заверил, что подобные операции будут реализовывать и в будущем.

"Это не первый и не последний (удар, — ред.). Это плановая работа украинских сил", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, откуда разведка получила данные о скоплении вражеских бойцов, Юсов сказал, что это была "комбинированная история".

"Информация получается из нескольких источников для того, чтобы убедиться, что она действительно соответствует действительности", — объяснил представитель ГУР.

Комментарий Андрея Юсова об ударе в Оленовке — с 23:54

Напомним, в соцсетях сообщалось, что 27 февраля ВСУ якобы ударили из Himars по бойцам 155 бригады морской пехоты РФ. Отмечалось, что оккупантов собрали на награждение рядом с памятником неизвестному солдату Великой Отечественной войны, и командование проигнорировало работу разведывательного БПЛА.

29 февраля удар по скоплению российских бойцов подтвердили в Генштабе ВСУ. Предварительно известно, что 19 захватчиков погибли, еще 12 — получили ранения.