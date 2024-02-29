"Не перший і не останній": у ГУР прокоментували удар по окупантах в Оленівці (відео)

Представник відомства Андрій Юсов назвав атаку по скупченню російських бійців "плановою роботою". Він розповів, що розвідка оперативно використала дані, отримані "з кількох джерел".

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ЗСУ вдарили по скупченню російських окупантів в Оленівці у Донецькій області. Деталями операції в ефірі "Радіо Свобода" 29 лютого поділився представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.

"Військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В цій ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація — і завдано значного удару ворогу", — зазначив він.

Розвідник запевнив, що схожі операції реалізовуватимуть і в майбутньому.

"Це не перший і не останній (удар, — ред.). Це планова робота українських сил", — підкреслив він.

Відповідаючи на запитання про те, звідки розвідка отримала дані про скупчення ворожих бійців, Юсов сказав, що це була "комбінована історія".

"Інформація отримується з кількох джерел для того, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності", — пояснив представник ГУР.

Коментар Андрія Юсова про удар в Оленівці — з 23:54

Нагадаємо, у соцмережах повідомлялось, що 27 лютого ЗСУ нібито вдарили з Himars по бійцях 155 бригади морської піхоти РФ. Зазначалося, що окупантів зібрали на нагородження поряд з пам’ятником невідомому солдату Великої Вітчизняної війни, і командування проігнорувало роботу розвідувального БПЛА.

29 лютого удар по скупченню російських бійців підтвердили у Генштабі ЗСУ. Попередньо відомо, що 19 загарбників загинули, ще 12 — отримали поранення.