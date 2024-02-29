"Для достижения консенсуса": в Китае назвали цель визита посланника в Украину, ЕС и Россию

По словам спикера МИД КНР Мао Нин, Пекин готов сотрудничать для прекращения "конфликта".

Китай направляет специального представителя Ли Хуэя в Украину, а также в страны Европейского союза и Россию, с целью подготовки к предполагаемым мирным переговорам. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает издание Global Times.

Она заявила, что продолжительная война России против Украины "не соответствует общим интересам международного сообщества".

Спикер Министерства иностранных дел дополнила, что Китай готов сотрудничать для прекращения "конфликта" и его политического урегулирования. При этом Мао Нин назвала войну "украинским кризисом".

"Основной целью этого раунда челночной дипломатии является достижение консенсуса для прекращения конфликта и подготовки пути к мирным переговорам, и Китай готов продолжать играть свою роль и вносить больше мудрости в политическое урегулирование", — сказала спикер МИД.

Напомним, что 29 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский готов снова поехать на переговоры с представителями Украины, если получит такое поручение.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 февраля заявил, что его страна снова готова предоставить площадку для соответствующих переговоров Украины и РФ. Политик убежден в том, что необходимым условием для успеха мирных инициатив в отношении Украины является участие обеих сторон в таких мероприятиях. Он выразил готовность снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле.