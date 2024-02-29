Угрожают "ядеркой": чем опасны межконтинентальные ракеты "Сармат" ВС РФ (видео)

Российские власти заверили, что в арсенале ВС РФ может быть 50 ракет "Сармат", каждая из которых способна нести до 15 ядерных боеголовок.

В РФ состоялось несколько испытаний ядерной боеголовки "Сармат", способной перелететь через океан. Один из пусков состоялся именно тогда, когда президент США Джо Байден был в Киеве 20 февраля 2023 года. Чем особенна ракета РС-28 "Сармат" в контексте новых ядерных угроз, 29 февраля озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, объяснили на портале "Факты".

На портале рассказали историю создания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты, которая уже якобы вошла в арсенал ВС РФ. Доработка этой ракеты активизировалась в 2014 году. У россиян были неудачные пуски, но уже в 2017 году Кремль заявил о первых удачных испытаниях.

Еще один удачный пуск состоялся 22 мая 2022 года, во время вторжения в Украину. Тогдашний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что вскоре ВС РФ получат 50 ракет "Сармат". Сколько времени занимает изготовление боеголовок, доподлинно неизвестно. Впрочем, агентство ТАСС летом 2022 года сообщило, что в августе российские предприятия получили соответствующие госзаказы.

Сармат — технические характеристики ракеты РФ

РС-28 "Сармат" — межконтинентальная баллистическая ракета, которая запускается с мобильных пусковых установок, отметили авторы портала. Согласно заявлениям росСМИ, она имеет оборудование, которое позволяет избежать удара сил ПВО. Стоимость ракеты неизвестна.

Технические характеристики "Сармат":

дальность — до 16 тыс. км;

вес — 208 тонн;

полезный вес — до 5 тонн;

длина — 35 м (почти 14-этажный дом);

диаметр — 3 м;

количество ядерных боеголовок — 15 шт;

сила взрыва — 50 мегатонн;

точность — до 10 м.

На портале также отметили, что россияне считают "Сармат" самым мощным оружием, которое может перенести ядерный заряд через Северный или Южный полюс. Среди его преимуществ — не количество боеголовок, а то, что их доставят поближе к цели по траектории, которая даст возможность избежать удара ПВО.

Ядерный шантаж — детали

Отметим, РФ после вторжения в Украину регулярно упоминает о наличии у нее ядерного оружия и о намерении его применить в случае определенного хода войны. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев не раз угрожал, что ядерную бомбу сбросят на Украину, на страны Балтии, на страны Западной Европы или США. Об этом же говорили российские пропагандисты: например, Дмитрий Киселев еще в 2014 году, до начала полномасштабного вторжения, заявил о "ядерном пепле", в который РФ может превратить мир.

Одно из последних испытаний ракеты "Сармат" состоялось в день визита Джо Байдена в Украину на первую годовщину вторжения РФ. Согласно данным спецслужбы, россияне предупреждали о старте, который, вероятно, состоялся не совсем удачно.

Напоминаем, 29 февраля президент РФ Владимир Путина обратился к россиянам, выступив на Федеральном собрании. Среди его месседжей — угроза западным партнерам Украины, чтобы они даже не думали приобщаться к войне собственными армиями. По его словам, в таком случае РФ вспомнит о наличии ракеты "Сармат" для удара по врагам.