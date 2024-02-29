Аспиранты-контрактники и демобилизация: какие правки поддержали в законопроекте о мобилизации

Аспиранты-контрактники могут сохранить отсрочку от мобилизации. Однако пока предложение об отсрочке прошло лишь предварительное одобрение нардепов.

Комитет по национальной безопасности Верховной Рады продолжил рассмотрение законопроекта 10449 о внесении изменений в законы о мобилизации и военной службе. 29 февраля члены комитета поддержали правку, которая касается отсрочки аспирантов на контракте. О деталях решения комитета по нацбезопасности рассказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Гончаренко отметил, что комитет поддержал сразу две его правки. Первая — по мобилизации аспирантов-контрактников, вторая — по демобилизации. Также подчеркнул, что это лишь предварительное рассмотрение. Окончательно вопрос решится во время принятия мобилизационного законопроекта во втором чтении.

Мобилизация аспирантов — что может измениться

По словам нардепа, он вносил правку в законопроект 10449, согласно которому аспиранты, учащиеся на контракте, сохраняли отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ. Комитет сохранил отсрочку для этой категории военнообязанных.

Между тем в предыдущей версии документа указывалось, что после принятия 10449 аспиранты-контрактники получат повестку.

Демобилизация — предложение нардепа

Еще одна правка, которую внес представитель "ЕС" — это вопрос демобилизации. Комитет согласился убрать норму, согласно которой демобилизация объявлялась только после соответствующего решения Ставки верховного главнокомандующего.

"Это является одним из важнейших моих требований", — подчеркнул Гончаренко.

Законопроект 10449 — мобилизация аспирантов и демобилизация Фото: Скриншот

Отметим, законопроект 10449 поступил на рассмотрение Верховной Рады в январе 2024 года. После принятия в первом чтении народные избранники начали вносить правки в документ: количество предложений возросло до двух тысяч. Ориентировочный период итогового голосования — начало марта 2024 года, прогнозируют политики.

Между тем в тексте 10449 предлагают внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе. Среди прочего, предлагают снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет, изменить список оснований для отсрочки, установить срок демобилизации и усилить ответственность за уклонение от воинского учета и повесток.

Напоминаем, боец ВСУ из подразделения "Волки да Винчи" заявил, что стоило снизить возраст мобилизации до 23 лет. Адвокат и военный Маси Найем считает, если украинцы не усилят армию, то государство может исчезнуть до мая 2024 года.