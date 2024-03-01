"Французы не будут умирать за Украину": в МИД Франции назвали главную задачу страны в войне

Заявления Эмманюэля Макрона о введении западных войск в Украину, как считает министр иностранных дел Стефан Сежурне, способствуют "стратегической двусмысленности", позволяют Франции быть "на правильной стороне истории".

России нужно не дать победить в войне против Украины, но французские граждане не должны умирать на линии фронта. Об этом заявил министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил в интервью телеканалу France Inter в пятницу.

Он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона относительно гипотезы о введении западных войск в Украину. Такие заявления, по его мнению, способствуют "стратегической двусмысленности", но позволяют Франции быть "на правильной стороне истории". Стефан Сежурне утверждает, что Париж не будет посылать "никаких боевых войск".

"Французы не умрут за Украину", — отмечает он.

Руководитель ведомства заявил, что установленные Францией определенные задачи, а именно — "победить Россию, не ведя войны с РФ", "не дать Москве победить, не ведя войны". По его словам, такая позиция ничего не исключает, но позволяет послать очень четкое сообщение России, что французы не откажутся от борьбы на стороне украинцев.

Войска НАТО в Украине — заявление Макрона

Во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

В ответ Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса появятся на территории Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении западных войск на территории Украины. По его словам, Макрон обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.

Напомним, 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности. Известно, что в подписанном между государствами соглашении закреплены конкретные сроки поддержки, которая продлится в течение 10 лет действия договора.