Украине нужно столько боеприпасов, сколько не может поставить "ни одна страна", — Камышин

Министр Александр Камышин убежден, что "решающее значение" сейчас имеет внутреннее производство. Однако, по его словам, Украине не хватает средств на его поддержку.

Украине нужно такое количество боеприпасов, которое не могут поставить даже США. Об этом в интервью The Independent 29 февраля заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Он рассказал, что за 2023 год внутреннее оборонное производство Украины выросло втрое. В этом году его планируют увеличить уже в шесть раз.

"Внутреннее производство имеет решающее значение", — подчеркнул министр.

Он объяснил, что за 2024 год Украина может произвести более миллиона FPV-дронов, а также тысячи беспилотников с дальностью полета более тысячи километров. Кроме того, планируется запуск производства наземных дронов.

"Возможности нашей оборонной промышленности в несколько раз превышают финансирование, доступное для ее поддержки. Мы можем сделать больше, но у нас нет на это финансирования", — пояснил Камышин.

Он рассказал, что сейчас производители отдают приоритет боеприпасам. Следующими по приоритетности являются беспилотники, затем — ПВО. Чиновник отметил, что "остальное страдает".

"Но это могли бы покрыть США и другие партнеры: мы просим Великобританию и США о финансировании. Мы уже способны", — заявил министр.

Он заверил, что финансирование оборонной отрасли в Украине — в интересах партнеров, ведь это необходимо для победы в войне. В то же время Камышин признал, что независимо от внутреннего производства страна останется зависимой от поставок.

Напомним, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский 1 марта сообщил, что ВС РФ усилили артобстрелы на Авдеевском направлении. Он подчеркнул, что враг имеет значительное преимущество в боеприпасах.

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