Россияне используют для себя с пользой отсутствие у Украины снарядов и ракет, поэтому вместо традиционных бронированных БМП и БТР они применяют гольфкары, говорит Юлиан Рёпке.

Российская пехота наступает на гольфкарах вместо БМП. Мало кто из таких штурмовых групп возвращается обратно. Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, россияне понимают и используют для себя с пользой отсутствие у Украины снарядов и ракет. Поэтому вместо традиционных бронированных БМП и БТР они применяют гольфкары. Небольшие группы российских российских солдат едут на них на штурм.

По данным Рёпке, оккупанты используют такие китайские машины для гольфа не в гражданских, а в военных целях. Они маневренные и их сложнее поразить беспилотниками-камикадзе, а снарядов с большой площадью поражения обломками у ВСУ нет.

Аналитик рассказал, что четверо оккупантов добрались на гольфкаре на линию фронта, но вскоре все они погибли.

Напомним, что в районе Авдеевки Донецкой области штурм оккупантов завершился, так и не начавшись. Бойцы уничтожили пехоту РФ еще на подходе.

Ранее сообщалось, что на Запорожье в районе Роботино Силам обороны удалось несколько подвинуть оккупантов и забрать назад несколько опорных пунктов. Вражеская группа шла под прикрытием БМП, но до штурма оккупанты так и не дошли.