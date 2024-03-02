Удар по многоэтажке в Одессе и "прилеты" на Харьковщине: детали ночной атаки "Шахедов" (фото, видео)

В результате удара российского дрона один из подъездов жилого дома в Одессе разрушен до основания. Также были зафиксированы попадания БПЛА по двору жилого массива в Харькове и по частному дому в поселке Великий Бурлак.

В ночь на 1 марта Вооруженных силы Российской Федерации ударили по территории Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Под ударом оказались Одесская и Харьковская области. Фокус выяснил, что известно об атаке.

Харьковская область

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть прилет, в результате которого вспыхнул пожар. В ближайших домах выбиты стекла.

По информации полиции Харьковской области, российские "Шахеды" ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук.

Сообщается, что в Харькове полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной. Кроме того, повреждены жилые дома и гаражи. Российский дрон также попал в частное домовладение в Большем Бурлуке, в результате чего вспыхнул пожар. По данным полиции, хозяин дома погиб.

"Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину. На местах событий работают все профильные службы", — сообщили правоохранители.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что "Шахед" ударил по территории Шевченковского района города, а именно по двору жилого массива. В результате атаки было уничтожено четыре частных авто, повреждено около десяти гаражей, и выбиты окна в десятках квартир.

Журналисты "Суспільного" также пообщались с жителем Шевченковского района Харькова Алексеем Шерстюком, у которого в результате удара "Шахеда" сгорело авто.

"Услышал, как будто мотоцикл гудит. Набирал (дрон — ред.) скорость. Все больше и больше. Понятно, что уже попадание. Сначала казалось, что в дом. Оно сыплется все, окна, шифер летит. Потом выбежал, смотрю — четыре машины горят", — вспоминает мужчина.

Одесская область

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ВС РФ атаковали Одессу дронами, в результате чего ранены семеро человек. Чиновник также заявил об одном погибшем. По его словам, под завалами еще могут находиться люди.

Позже чиновник добавил, что российский БПЛА попал в многоэтажку, из-за чего один подъезд разрушен до основания. Он отметил, что среди пострадавших есть ребенок и беременная женщина.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что кроме многоэтажного жилого дома из-за российской атаки в городе повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.

В Полиции Одесской области сообщили, что в результате атаки разрушено восемь этажей подъезда многоэтажки. На месте разрушения дома продолжается спасательно-поисковая операция, ведь под завалами находятся люди.

Напомним, 1 марта, ВС РФ также атаковали Украину пятью ракетами С-300 и четырьмя беспилотниками "Шахед". Пуски ракет осуществлялись с оккупированного Донбасса и Белгородской области, а БПЛА – из Приморско-Ахтарска и Курской области.

Кроме того, 28 февраля российские оккупанты ударили авиабомбами по Купянску Харьковской области, в результате чего погиб пастор протестантской церкви Иисуса Христа Юрий Климко.