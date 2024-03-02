"Станет тяжелее": в Эстонии прогнозируют сложный период для ВСУ из-за уменьшения помощи Запада

И все же, по прогнозам Минобороны Эстонии, в ближайшие месяцы Европа может выделить средства, чтобы закупить для Украины дальнобойное оружие.

Для Украины наступает сложный временной отрезок в ходе войны, требующий серьезных усилий. Европе придется самостоятельно заботиться о своей безопасности. Об этом заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, передает издание ERR.

Согласно его точке зрения, период тяжелых испытаний продлится до тех пор, пока поддержка со стороны Запада не поможет Украине достичь баланса в ходе военных действий.

Сальм выражает надежду на то, что в ближайшие месяцы Европа выделит средства для закупки дальнобойного оружия для Украины.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", — считает эстонский чиновник.

Напомним, в том же интервью президент Украины сообщил, что ВСУ не смогут удерживать оборону без помощи США. По его словам, без помощи США Украине не только будет сложно добиться каких-либо новых успехов на поле боя, но ей также будет трудно продолжать защищаться уже в этом году.

Также президент говорил, что Украина получила от ЕС меньше половины обещанного миллиона снарядов. Речь идет всего о 30% от заявленного количества.