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Военный Фокус Российско-украинская война

Похожи на китайские: у оккупантов появился новый тип снарядов, — эксперт

Анастасия Ковалева
У оккупантов появился новый тип снарядов (Иллюстративное фото)

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия могла получить от Китая лицензию на производство копии их снарядов.

Российские оккупанты стали применять новый тип 122-мм боеприпасов ОФ-56ИМ-1 для обстрелов на фронте. Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, внешний облик данных снарядов породил ряд вопросов относительно их происхождения, особенно похожестью на 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для китайских гаубиц Type 96, которые считаются копией советских Д-30.

По мнению эксперта, в отличие от российских разработчиков, которые не внесли изменений в классический тип снаряда ОФ-462, китайцы не только создали широкий ассортимент различных типов осколочно-фугасных снарядов, но и существенно улучшили их характеристики, в том числе за счет структурных изменений. Эти же изменения заметны и в снаряде ОФ-56ИМ-1.

Однако, по мнению эксперта, вероятно, пока не ведется обсуждение о возможных поставках снарядов из Китая в Россию.

Эксперт отмечает, что в России уровень развития отрасли производства боеприпасов, мягко говоря, упал. Вероятно, РФ либо получила лицензию на производство копии 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов Type 96 от Китая, либо каким-то образом имела доступ к их разработке и скопировала ее.

"Прямые поставки из Китая вызывают сомнения, но ничего нельзя исключать. Хотя, если бы они начались, то таких снарядов было бы в зоне БД уже каждый второй выстрел, учетом возможностей ВПК КНР", — считает Коваленко.

Напомним, что в районе Авдеевки Донецкой области штурм оккупантов завершился, так и не начавшись. Бойцы уничтожили пехоту РФ еще на подходе.

Ранее сообщалось, что на Запорожье в районе Работино Силам обороны удалось несколько подвинуть оккупантов и забрать назад несколько опорных пунктов. Вражеская группа шла под прикрытием БМП, но до штурма оккупанты так и не дошли.