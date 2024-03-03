Пострадали 12 домов и два учебных заведения: Покровск обстреляли "Искандер-М", — ОВА (фото, видео)

По данным местной администрации, уже к 8 утра 50 горожан сообщили о поврежденном жилье. В Донецкой областной прокуратуре уточнили тип использовавшейся ракеты.

Утром, 3 марта, город Покровск Донецкой области оказался под ракетным обстрелом оккупантов. Пострадал один из жилых микрорайонов города. Об этом сообщает Покровская областная военная администрация в Telegram-канале.

Повреждения в девяти многоквартирных домах, трех частных домовладениях и еще двух зданиях учебных заведений. Обошлось без жертв, но к 8:00 утра в контактный центр уже 50 горожан сообщили о поврежденном жилье.

"В 06:30, россияне ударили ракетой "Искандер-М" по г. Покровск, где в эпицентре взрывов также оказались жилые дома. Две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения", — говорится в публикации Донецкой областной прокуратуры.

Обстрел Покровска Фото: Областная прокуратура Донецкой области

"На месте работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям", — говорится в публикации.

Собеседники Фокуса поделились кадрами последствий обстрелов. В нескольких комнатах квартиры ударной волной выбило окна. По словам местной жительницы, уцелеть в таких условиях удалось благодаря стенам ванной, куда она зашла за мгновения до удара.

Последствия обстрела Покровска Последствия обстрела Покровска Последствия обстрела Покровска

По сообщениям местных пабликов, некоторые районы города остались без газоснабжения.

Обстрел Мирнограда

Ночью 3 марта ВС РФ также совершили массированную ракетную атаку на г. Мирноград. Выпустили 4 ракеты, предварительно – "С-300". Жители многоэтажных домов получили телесных повреждения — две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина.

"Пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела", — отмечается в сообщении.

Накануне, 2 марта, ранения получили три жителя Мирнограда, еще один пострадавший был в Берестках, сообщили в ОВА.

Общее количество пострадавших в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи

Напомним, что после обстрела 28 февраля в Покровске не пострадала мемориальная доска в честь павшего воина. Владислав Казарин с позывным "Расписной" участвовал в боях за Донецкий аэропорт и поселок Пески. Погиб летом 2016 года на Светлодарской дуге, его посмертно наградили орденом "За Мужество" III степени.

Также сообщалось, что во время обстрела Покровска 28 февраля одна из ракет попала в здание ДонНТУ. Российские войска для ударов по городу применили четыре баллистические ракеты.